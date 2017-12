¿Qué es 'Tabarnia'? ABC El movimiento apuesta por crear una nueva comunidad autónoma española formada por Tarragona y Barcelona y alejada de los movimientos independentistas LAS PROVINCIAS Martes, 26 diciembre 2017, 19:18

'Tabarnia' se ha convertido en el término más buscado este martes en Google y redes sociales. Surge de unir las palabras 'Barcelona' y 'Tarragona' y da nombre a un movimiento que apuesta por escindir las provincias de Tarragona y Barcelona del resto de Cataluña para que formen una comunidad autónoma española alejada de los movimientos independentistas.

Aunque el movimiento existía antes del 21-D, ha cobrado fuerza tras los resultados electorales. El análisis de los resultados revela un apoyo mucho mayor al independentismo en Lleida y Girona que en Tarragona y Barcelona. La diferencia es de hasta 20 porcentuales entre la tierra de Puigdemont, donde los independentistas fueron apoyados por un 63% de los votantes, frente al 43% que apoyó la secesión en la capital de Cataluña.

La plataforma Barcelona is not Catalonia, origen del movimiento, defiende que los independentistas consiguieron la mayoría absoluta en escaños en el Parlamento pero no en votos, gracias a un sistema que favorece a las regiones rurales, más nacionalistas, en detrimento de las zonas urbanas de la costa, donde se impusieron los partidos que defienden la unidad de España. «Nuestro voto vale 3 y 4 veces menos con respecto a Girona y Lleida», las dos provincias rurales donde ganaron los independentistas el 21 de diciembre, señalan.

Reclaman «el derecho a decidir si queremos o no formar o no una nueva autonomía española que nos aísle de la amenaza independentista», haciéndose eco del «derecho a decidir» exigido por los catalanes que reclaman un referéndum de autodeterminación.

Ironizando con los argumentos históricos de los nacionalistas, la petición pone como ejemplo a Madrid, históricamente unida a Castilla y actualmente una comunidad autónoma, que se ha convertido en «uno de los motores de España».

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Los líderes de Ciudadanos, tanto Inés Arrimadas como Albert Rivera, han querido hablar sobre el tema en Twitter:

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad 👉🏼 ¿Qué es Tabarnia? https://t.co/XjArp52WTD — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de diciembre de 2017

Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo. Prefiero diversidad y unión. https://t.co/sHEn2ZL2oF — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de diciembre de 2017

Muy crítico con el movimiento 'Tabarnia' se ha mostrado Gabriel Rufián en su Twitter:

Ni de izquierdas ni de derechas, de Tabarnia. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 25 de diciembre de 2017

La petición en la página change.org, que consiguió más de 20.000 firmas en tres días, era este martes uno de los temas más discutidos del mundo en Twitter, con más de 150.000 mensajes.