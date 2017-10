El Supremo mantiene a Llombart en la Sala del TSJ que juzga a los aforados Carmen Llombart, durante una comparecencia en la Ciudad de la Justicia. / EFE El tribunal rechaza la petición del magistrado Tomás y Tío, que reclamó la suspensión del nombramiento por irregularidades A. RALLO Valencia Lunes, 2 octubre 2017, 22:01

El Tribunal Supremo mantiene el nombramiento de Carmen Llombart en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el órgano encargado de juzgar a los aforados. El magistrado de la Audiencia José María Tomás y Tío recurrió la decisión porque sostiene que se han vulnerado determinadas garantías. Además, solicitó como medida cautelar la suspensión del nombramiento. Argumentaba que en caso de que se le diera la razón en un futuro -este auto sólo resuelve acerca de las cautelares- sería complicado ejecutar el fallo porque implicaría también anular la llegada del profesional que sustituía a Llombart en la Audiencia. Sin embargo, el auto del alto tribunal rechaza las pretensiones del recurrente y le impone 1.000 euros de costas.

El TSJ, al igual que el resto de tribunales superiores, tiene una acuciante necesidad de más magistrados para hacer frente a la reforma que les convierte en la segunda instancia penal en detrimento del Supremo. En el alto tribunal valenciano únicamente se creó una plaza -la ocupada ahora por Llombart- pese a que se manifestó la necesidad de al menos tres magistrados.

Llombart disponía de un privilegio frente al resto de aspirantes. Al haber sido presidenta de la Audiencia acumulaba dos años de preferencia para optar a cualquier plaza siempre que esta no estuviera reservada a especialistas. Tomás y Tío considera, no obstante, que se rebasaron los dos años entre que Llombart deja la presidencia de la Audiencia y desembarca en el TSJ. También pone en cuestión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantara la convocatoria de la plaza valenciana. En total, pide la suspensión de tres actos administrativos. El de la fecha para hacer efectiva la segunda instancia penal, la convocatoria de los concursos para magistrados y el Real Decreto que recoge la designación de Llombart. Sin embargo, sus alegaciones se limitan únicamente a la última de las cuestiones, según la resolución judicial.

El Supremo reprocha al recurrente que no ha razonado sobre la pertinencia o alcance de la suspensión «incumpliendo la carga procesal evidente que recaía sobre él». De tal forma, que la Sala no acierta a entender por qué una suspensión garantizaría mejor la finalidad del recurso. Profundiza el ponente sobre esta cuestión. «La inexistencia de suspensión no afectaría a una sentencia que estimara sus pretensiones ya que se podría anular sin obstáculo la adjudicación, sustituirla por otra o, en su caso, ordenar un nuevo concurso».

Sólo los motivos anteriores, según el auto, serían suficientes para rechazar la solicitud de Tomás y Tío. Pero la resolución recuerda también los supuestos para los que se ideó esta medida, entre ellos, el cumplimiento de una resolución general declarada nula, actos anulados en una instancia anterior o la existencia de un «criterio reiterado de la jurisprudencia que la Administración se resiste a aplicar». Ninguna de las anteriores circunstancias guarda relación con las demandas del recurrente.

Tomás y Tío preside la sección segunda de la Audiencia. Hace años se presentó sin éxito a la presidencia del TSJ. Recientemente fue propuesto por Ciudadanos para ocupar una plaza en el Consell Jurídic Consultiu, pero el partido cambió de candidato. El magistrado abordará en breve la ponencia sobre el recurso al archivo del accidente de metro siempre que la recusación que han presentado los investigados por el siniestro no prospere.