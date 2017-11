Sólo Compromís defiende el gasto de 4.500 euros en las luces del despacho de Morera Morera, ayer, habla con diputados en Les Corts. / MANUEL MOLINES PSPV y Podemos se desmarcan en Les Corts de la inversión y PP y Cs critican el cambio de la iluminación para que el presidente salga mejor en televisión BURGUERA Viernes, 17 noviembre 2017, 00:55

valencia. Compromís se quedó solo ayer en su defensa del cambio de luces en el despacho del presidente de Les Corts. Los socialistas miraron hacia otro lado. Podemos consideró que «atender a los medios audiovisuales» no es razón suficiente para aprobar ese gasto. El PSPV se puso ayer de perfil para evitar avalar el gasto de 4.500 euros autorizado por la Mesa de Les Corts con el fin de instalar en el despacho del nacionalista Enric Morera una veintena de luminarias italianas. La inversión persigue que el también presidente del Bloc atienda sus compromisos mediáticos con una luz de lujo. Así lo indica la propuesta aprobada por el órgano que dirige el parlamento, un estudio técnico donde se explica que el cambio de luces obedece al deseo de lograr «el mínimo necesario para poder atender a los medios audiovisuales». El síndic socialista, Manolo Mata, que ayer cumplía años, se desentendió del asunto con tres frases: «Eso lo hace la Mesa. No tengo ni idea. Me parece una cosa neutral». Solo le faltó silbar o tomar agua y lavarse las manos como Poncio Pilatos.

Compromís, partido al que pertenece Morera, sí defendió a su presidente. La diputada Mónica Àlvaro fue la encargada de remitirse a una auditoría energética practicada en Les Corts y aseguró que se gastan 4.500 euros en cambiar las luces del despacho de Morera en virtud a las recomendaciones de ese informe, y hasta auguró que en el futuro habrá un ahorro. «Cosa que el PP no puede decir con los fondos a la Fundación Agua y Progreso, que aún no hemos visto resultados y ahí sí que se invirtieron grandes cantidades de dinero», indicó Álvaro, en referencia a lo que los populares gastaron en financiar a la fundación cerrada en 2011.

El propio presidente ya se escudó el pasado miércoles, cuando LAS PROVINCIAS adelantó este gasto en su despacho, en los informes de los técnicos y en su afán de ahorrar energía. Sin embargo, en la propuesta del Área de Asistencia Técnica y Mantenimiento de la Cámara donde se presupuesta el gasto que aprueba la Mesa no se hace mención ninguna a la eficiencia energética para explicar el porqué del gasto de los 4.500 euros, sino que se señala, textual y expresamente, que la inversión se hace «al objeto de adaptarlas (las luces) al mínimo necesario para poder atender a los medios audiovisuales».

Según Les Corts, este cambio pretende cumplir con las recomendaciones detectadas por la auditoría energética encargada, que detectó en el despacho de Presidencia 23 luminarias a cambiar por motivos de consumo y también por seguridad, porque los sistemas de iluminación están obsoletos, se recalientan y esto comporta un riesgo, al estar instalados en un techo de madera. Según sus cálculos, esta inversión estará amortizada en tres años.

Los hogares españoles gastan 56,3 euros en promedio en su factura eléctrica mensual, según un estudio del Panel de Hogares de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia fechado en 2015. Eso supone que el gasto en cambiar las luces (sin contar el consumo) en el despacho presidencial equivale al consumo eléctrico de un hogar medio español durante seis años.

Desde Podemos se indicó ayer que pedirán explicaciones «para ver qué ocurre con esa infraestructura. En principio, el despacho de Morera no se concibe para atender a los medios de comunicación, por lo que ese gasto no se justifica».

En el PP se cargó ayer contra las prioridades presupuestarias del presidente de Les Corts. La portavoz adjunta del PP María José Catalá consideró «una frivolidad» el gasto cuando, por ejemplo, el hemiciclo «no es accesible» para personas discapacitadas.

Català calificó como «indecente que se priorice iluminar su despacho a hacer accesible el hemiciclo» pero «a Compromís le interesa mucho más que Morera esté bien iluminado».

«Este contraste tan evidente es una muestra de la frivolidad, de la demagogia de Compromís. Venían a rescatar personas, a ser los más atentos, sensibles, humanos, honestos del mundo, pero la realidad demuestra otra cosa: es prioritaria la iluminación de Morera para que salga bien en las fotos», agregó Català.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, señaló que le parece «un gasto excesivo» e indicó que en vez de haber empezado por el despacho de Presidencia «Morera debería pasarse por otros departamentos, por ejemplo el edificio de grupos, donde precisamente la iluminación de muchos de estos despachos donde se invierten muchísimas horas de trabajo no es adecuada. Debería preocuparse más por la iluminación con la que están trabajando muchísimos de los empleados de esta casa».