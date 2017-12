Un socio de la organizadora de la campaña del PP de 2011 ocultó información a la UCO Grau y su abogado, de camino a la Ciudad de la Justicia. / d. torres La Guardia Civil subraya al juez el cambio de actitud de un testigo al no entregar las facturas y llamar a los agentes con el altavoz activado A. RALLO Domingo, 17 diciembre 2017, 00:25

valencia. Las investigaciones de corrupción no resultan sencillas. En ocasiones, la dificultad deriva de reconstruir un entramado complejo al que se añade el paso del tiempo y la pérdida de documentación. En otros supuestos, los agentes se enfrentan a testigos o investigados que tratan de torpedear las pesquisas. Esto es precisamente lo que sucedió en este último análisis de las vías de financiación del PP de Valencia. Y así lo reflejan los agentes en su informe, entregado recientemente en el juzgado de Instrucción 18.

Todo Ocurrió el pasado mes de octubre, los especialistas de la UCO tomaron declaración a un trabajador de la firma Tossalet. Se trataba de que explicara la facturación que realizó a la empresa Trasgos, la organizadora de la campaña del PP en 2011. El hombre se comprometió a enviar las facturas de estas relaciones comerciales. No alegó ningún inconveniente. Además, añadió que se lo comentaría a su socio por si tenía más información respecto a aquellos trabajos. Se dio la circunstancia de que su compañero había trabajado con anterioridad en la firma Tannhauser, una de las sociedades satélite que Trasgos utilizaba para canalizar supuestamente los fondos que inyectaban las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, según la UCO.

Unos días más tarde, los agentes llaman al testigo porque no habían recibido las facturas. Y detectan un cambio sorprendente en su actitud. Ahora ya no quiere colaborar con la investigación y dice que las facturas -el día de su comparecencia recordó el importe hasta con decimales- no las tiene, que han pasado cinco años y que no tiene la obligación de conservarlas. Sí dispone, en cambio, de un listado de las factura, pero adelanta que no quiere entregar ese material porque «son anotaciones de su trabajo». Los agentes recogen este episodio en su informe porque esta última llamada se produjo con el altavoz puesto, según el interlocutor. La Guardia Civil sospecha que quizá estaba siendo presionado por alguien para no facilitar esa información, sin duda, comprometida para el PP.

La investigación del juzgado cada vez tiene más acorralado al Grupo Municipal del PP. El informe policía habla de que se costeó la campaña a través de tres medios: pagos en efectivos -García Fuster cobra ahora más peso en el organigrama-, cheques cargados a la cuenta opaca y, por último, aportaciones de los grandes empresarios de la ciudad. La Guardia Civil cita a Agricultores de la Vega, Secopsa, FCC, Grupo Bertolín y Ocide Construcción. Los tres primeros ya figuraban en el dossier de pagos ilegales de 2007.

Los especialistas de la Benemérita han comprobado la especial actividad de la cuenta opaca, al margen del Tribunal de Cuentas. La secretaria García-Fuster realizó una docena de ingresos 'camuflados' en el epígrafe CyA. En total, 187.000 euros. El 86% un año antes de los comicios. El mayor saldo de toda su historia. Los investigadores atribuyen a Alfonso Grau ese papel de recaudador.