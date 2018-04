El socialista Gabriel Echávarri presenta hoy su dimisión como alcalde de Alicante EFE Lunes, 9 abril 2018, 00:44

alicante. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, presentará hoy, según está previsto, el escrito de su renuncia al acta de concejal ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento, según fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes señalan que el documento será entregado, previsiblemente, por una persona de su confianza a primera hora de la mañana en la citada secretaría, en la cuarta planta del consistorio. Echávarri, doblemente procesado por supuestos delitos de carácter administrativo (fraccionamiento de contratos y despido de una interina, cuñada del portavoz local del PP), anunció el 23 de marzo que hoy dejaría el Ayuntamiento, incluida el acta de concejal.

Desde ese anuncio delegó sus funciones en la vicealcaldesa y número dos socialista, Eva Montesinos, quien ejerce en estos momentos como alcaldesa en funciones y es quien los socialistas pretenden que suceda a Echávarri. A partir de la fecha de presentación del escrito de renuncia se abre un plazo de diez días para la convocatoria de un pleno en el que la corporación municipal tomará conocimiento de la renuncia.

Una vez celebrado ese pleno habrá otro periodo máximo de diez días para que tenga lugar la sesión plenaria de investidura, para la cual el sustituto de Echávarri en el grupo municipal socialista, el asesor de Fiestas Miguel Castelló, deberá haber tomado posesión como edil, tras el trámite de certificación de la junta electoral. Montesinos y cargos orgánicos del PSPV iniciaron el pasado jueves las negociaciones para investirla como alcaldesa.

Socialistas, Guanyar y Compromís suman 14 de los 29 concejales que integran el consistorio de Alicante. Montesinos necesita 15 votos para ser alcaldesa, razón por la cual anunció su intención reunirse también con Ciudadanos (cinco ediles), PP (ocho) y los dos no adscritos, Nerea Belmonte (ex de Podemos) y Fernando Sepulcre (ex de Cs), para tratar de lograr el apoyo suficiente para su investidura. Si en ese pleno de investidura Montesinos no consigue el apoyo de 15 concejales, la alcaldía pasaría al partido más votado en las elecciones, el PP.