El sindicato afín a Compromís denuncia la falta de unidad en la protesta por la financiación Reunión de Puig y Rajoy para abordar la reforma de la financiación. / xxx Intersindical lamenta la ausencia de pluralidad en la convocatoria, al entender que se ha marginado a entidades muy representativas EFE/A. G. Domingo, 17 septiembre 2017, 23:50

valencia. Intersindical Valenciana, la organización próxima a Compromís, afirmó ayer que «la inmensa mayoría de las entidades del tejido de la sociedad civil organizada» no han sido convocadas a ninguna reunión para debatir el manifiesto o tratar el acto que dos sindicatos y la patronal han convocado el 28 de octubre por una financiación justa. La idea de la manifestación, que nace del propio Consell, será convocada por CC.OO. y UGT. El manifiesto que la sustenta cuenta también con el apoyo del empresariado, aunque estos no irán a la marcha.

Con Intersindical, de nuevo, surgen las voces críticas con la organización de la protesta, que amenaza con evidenciar el fracaso de los grupos y sociedad civil en un asunto capital como resolver la infrafinanciación que lastra el desarrollo de la Comunitat. El sindicato difundió ayer un comunicado en el que lamenta «la carencia de transversalidad de la convocatoria» al «marginar a las entidades representativas de la pluralidad» de la sociedad valenciana.

Existe, además otra clave política en todo este asunto y es que la formación nacionalista que lidera Mónica Oltra se ha visto relegada a un segundo plano en el debate por la financiación. La disputa y reclamación de un nuevo sistema ha sido copada de manera estratégica por el PSPV y el PP.

Los trabajadores reclaman mayor dureza con Rajoy y propondrán la redacción de otro manifiesto

De hecho, en un intento de reacción tardía la formación anunció recientemente su campaña «Tracte Just». El proyecto busca hacer una labor explicativa para incidir en la necesidad de una reforma del actual modelo, en un aumento de las inversiones e incluso una condonación de parte de la deuda autonómica.

Intersindical, que afirma que tampoco ha sido invitada a la reunión sobre el manifiesto, opina que se trata de «un error estratégico», ya que solo desde la iniciativa y apoyo popular se puede garantizar el éxito y la continuidad de la movilización y «no se puede renunciar a este apoyo social», pues con actuaciones «excluyentes no se va en ninguna parte».

La organización propondrá a las entidades sociales, sindicales y políticas de la sociedad valenciana la redacción colectiva de un manifiesto plural y reivindicativo, para formar un «bloque combativo que haga hincapié en las verdaderas demandas de la sociedad valenciana» ante el Gobierno central. Participarán en la marcha, pero con un mensaje propio, más crítico con Mariano Rajoy y con la reivindicación de una Hacienda propia. En su opinión, es necesaria una movilización que sea «unitaria realmente, democrática, plural y participativa, y no una movilización controlada por la patronal valenciana y dos organizaciones sindicales».

Parte de la idea de Intersindical también la que sostienen los empresarios. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata, ha alertado en varias ocasiones de que la manifestación sin la unidad de todos los partidos políticos no tiene sentido. Y que su organización no se sumaría a la protesta si no acuden todos los grupos con representación en Les Corts. El PP defiende la mejora del sistema para la Comunitat, pero no comparte el método de protesta en la calle. Desde hace meses descartaron acudir a la protesta e instaron a Puig a trabajar en los despachos. «Ponerse detrás de una pancarta sólo como último recurso y siempre por unanimidad», defienden los empresarios.

El presidente de la Generalitar se reunió recientemente en Madrid con Mariano Rajoy. El encuentro resultó muy positivo para los intereses del Palau. El jefe del Ejecutivo abrió la puerta a una quita de la deuda -una de las propuestas que defendía el experto de la Generalitat- y manifestó su intención de que el sistema se apruebe este mismo año.