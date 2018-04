Cs sigue apoyando al Consistorio de Gandia a pesar del «postureo» Jueves, 19 abril 2018, 00:07

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Marí Carmen Sánchez, acusó ayer al PSPV y Compromís de hacer «una investigación interna de postureo» sobre la supuesta financiación irregular en la campaña electoral de 2007, ya que por ahora no han apartado de la vida política a los responsables. Es decir, que no han tomado medida alguna. «No están llegando a nada y no tienen valentía a la hora de tomar decisiones», resaltó Sánchez que, sin embargo, preguntada por qué va a hacer su partido en Gandia, donde Cs sostiene a los socialistas al frente de un consistorio investigado por los tribunales, precisamente por la gestión del PSPV al frente del gobierno local de la capital de la Safor, Sánchez reclamó «responsabilidad» y no precipitarse. «Cs tomará la decisión más adecuada una vez se conozca información más detallada», afirmó Sánchez.