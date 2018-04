La sentencia de 'La Manada' ya tiene fecha: jueves 26 a las 13 horas La lectura será en vista pública, es decir, abierta a los medios de comunicación PABLO OJER Pamplona Lunes, 23 abril 2018, 13:16

Después de 5 meses de espera, ya hay fecha para la lectura de la sentencia de la presunta agresión sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, el caso conocido como el de 'La Manada'. El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo dará lectura a la sentencia el próximo jueves 26 a las 13 horas.

Ese día se sabrá si el tribunal, formado por tres jueces, considera que hubo agresión sexual en el portal número 5 de la calle Paulino Caballero de Pamplona cuando la madrugada del 7 de julio de 2016, la presunta víctima denunció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con un grupo de cinco jóvenes sevillanos que en un grupo de whatsapp se hacían llamar 'La Manada'.

La fiscalía y las acusaciones particulares y populares solicitan penas que suman entre 22 y 25 años de cárcel por un delito de agresión sexual, delito de robo y delito contra la intimidad. Las defensas de los cinco acusados, por su parte, solicitan la absolución de los jóvenes porque consideran que hubo consentimiento por parte de la presunta víctima. Algunas fuentes cercanas al caso consideran que el hecho de que la lectura sea en audiencia pública puede significar que la sentencia sea condenatoria, aunque se desconoce el grado de pena que se les puede aplicar.

Aunque no suele ser habitual en la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal ha decidido avisar con tres días de antelación para dar tiempo a las partes a personarse en Pamplona. Tampoco suele ser habitual que este tribunal haga la lectura de las sentencias en vista pública. Sin embargo, el interés mediático que despertó el caso desde el primer minuto y la polémica surgida por la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada ha hecho que los magistrados decidieran hacer la lectura en vista pública.

No estarán presentes los acusados

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la vista pública no estarán presentes los acusados y tampoco se podrán tomar imágenes de la misma. Tan sólo estará el tribunal, los abogados de las distintas partes y los periodistas.

No obstante, todo apunta a que la lectura del próximo jueves no ponga punto final al caso ya que en estos meses de espera todas las partes han mostrado su intención de recurrir. Si salen culpables, las defensas pedirán recurrir para exigir su absolución. Si salen inocentes o con una pena reducida, las acusaciones recurrirán para solicitar que cumplan la pena solicitada por cada una.

Además, si se cumple lo que se ha visto hasta ahora con diferentes recursos presentados por las defensas, es posible que en la sentencia haya un voto particular. Uno de los magistrados ha defendido siempre que no había motivos suficientes para mantener en prisión a los jóvenes si bien no les eximía de posibles responsabilidades.