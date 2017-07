«Señor Rajoy, ¿cuándo dejó de contratar con Correa?» El jefe del Ejecutivo tendrá que declarar este miércoles. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) El primer presidente que testifica en un juicio por corrupción tendrá que aclarar importantes interrogantes de 'Gürtel' MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 26 julio 2017, 08:42

La declaración del presidente del Gobierno es un hito de la historia judicial española y hay que valorar la postura de los dos magistrados del tribunal que apoyaron su interrogatorio, rompiendo la urna de cristal para que declare una persona que, por otra parte, es clave en el procedimiento que ahora se juzga», dice Mariano Benítez de Lugo, el abogado que firmó el escrito dirigido al tribunal que juzga la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005) solicitando la testifical de Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo se sentará este próximo miércoles a las 10:00 horas en la sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. No declarará en calidad de presidente del Gobierno, sino por los cargos que ostentaba en el PP en aquellos años. En 2003 fue durante un breve periodo secretario general, es decir, número dos de la formación, y a partir de 2004 presidente nacional por elección directa de José María Aznar, su antecesor.

¿A qué preguntas se enfrentará Rajoy? ¿Qué interrogantes deberá aclarar como testigo, esto es, con obligación de contestar a todas las partes y de decir verdad? ¿Dirá quién le advirtió sobre las actividades ilícitas de Francisco Correa y cuándo decidió dejar de trabajar con sus empresas? ¿Responderá a cuestiones relacionadas con la existencia de una 'caja B' en su partido, según sostiene Anticorrupción?

El abogado Benítez de Lugo, que llevará el peso del interrogatorio, avanza a este periódico parte de su estrategia: «Mi interrogatorio versará fundamentalmente sobre la financiación irregular del PP, aprovechando que el tribunal ha permitido preguntar a los acusados y testigos por asuntos que van más allá del periodo de hechos investigados. No pretendo hacer sangre, sino tratar de que aclare lo que sabe como ex secretario general y presidente del PP desde 2004».

Deferencia

Rajoy, al que previsiblemente en señal de deferencia no se colocará frente al tribunal, como suele ser habitual, sino en el estrado, a la altura de los abogados de la defensa, tendrá que aclarar extremos relativos a diversas cuestiones. Por ejemplo, Correa desveló en su declaración que llevó millones en comisiones de contratos a Bárcenas y a la sede nacional del PP cuando Rajoy era vicesecretario y luego secretario general. ¿Vio el dirigente popular al entrar en Génova al líder de la 'Gürtel'? Él asegura que estaba allí más tiempo que en su despacho. ¿Sabía Rajoy a lo que iba? Otro acusado confeso, el constructor Alfonso García Pozuelo, reveló que dio dinero para «organismo centrales». ¿Qué sabe de esto?

Bárcenas ha declarado en el juicio que el yerno de un empresario donante de la 'caja B', el constructor Joaquín Molpeceres, advirtió a Rajoy en 2004 de que Correa estaba usando el nombre del PP para sus actividades ilícitas y que por este motivo le echó. ¿Ocurrió así? Pese a ello, las empresas de Correa siguieron trabajando para el PP de Madrid y Valencia hasta que la organización fue desarticulada cinco años más tarde. ¿Conocía el hoy presidente del Gobierno este extremo? ¿Quién incumplió sus instrucciones?

Aún hay más flecos sueltos. El extesorero popular también declaró ante el juez, y lo corrobora la prueba documental, que el PP contrató la marca valenciana de la 'Gürtel', la sociedad Orange Market, para organizar el congreso nacional de 2008, que supuso la reelección de Rajoy como presidente. Esto se hizo con el visto bueno del entonces secretario general Ángel Acebes. ¿Sabía el líder del partido de esa contratación?

Tanto el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega como el denunciante del caso, el exconcejal de esa localidad José Luis Peñas, declararon que el extesorero Álvaro Lapuerta llamó al consistorio en 2001 para pedir que contrataran con empresas donantes del PP. ¿Conocía estas directrices como director de campañas electorales en ese periodo?

Estos son algunos de los interrogantes que deberá explicar el presidente del Gobierno este miércoles. Preguntas comprometidas que le exigirán ir preparado. Sin embargo, no hay grandes expectativas de que vaya a aportar algún dato nuevo vista la declaración de otros «popes» del PP, como el propio Acebes, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Rodrigo Rato. Exdirigentes populares que, más allá de arrojar luz, tejieron con sus explicación un escudo protector en torno a Bárcenas.

«Dada la melifluidad de las comparecencias de estos testigos, esperamos que Rajoy no se mueva de ese discurso. Aunque si sus argumentos son como los de Arenas, sería un atentado a la inteligencia, que no sé que es peor», resume el abogado Benítez de Lugo. Una hora después de Rajoy está citado el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, presidente del PP de Madrid en el periodo que se juzga y las expectativas no son mucho más halagüeñas.

Aun así, el letrado, que actúa en nombre de la acusación popular representada por Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), defiende que hay que dar valor a lo que ocurrirá esta semana porque no ha sido fácil conseguirlo. En febrero de 2016, de hecho, el tribunal de la Audiencia Nacional rechazó por unanimidad su petición para que Rajoy se sometiera a las preguntas de las partes. Ese mismo auto, sin embargo, dejó una puerta abierta «a la vista del desarrollo del juicio oral».

El 3 de abril, el abogado de 76 años, que también promovió el ingreso en prisión preventiva de Bárcenas, remitió otro escrito a la luz de las revelaciones conocidas y los interrogantes sin resolver. Pese a contar con la rotunda oposición de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la defensa del propio Bárcenas, entre otros, esa vez el tribunal acordó la testifical de Rajoy por dos votos a uno.