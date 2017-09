La UCO señala a Grau como el artífice de la financiación ilegal del PP Alfonso Grau dejó el Ayuntamiento en 2015 antes de su juicio en el caso Nóos. / irene marsilla La Guardia Civil cree que el Partido Popular sí conocía la mecánica ilegal que seguía el Grupo Municipal para pagar las campañas de Barberá A. RALLO VALENCIA. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:31

El informe de la UCO resulta contundente: el PP de Valencia también se financió ilegalmente en las elecciones locales de 2007 con una operativa similar a la que se ejecutó posteriormente en los comicios de 2011 y 2015. Los agentes de la Guardia Civil, tras otra exhaustiva investigación de varios meses, sitúan a Alfonso Grau en el núcleo de la actividad delictiva.

El exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia ejerce supuestamente todos los roles posibles en el entramado. Por un lado, organiza y controla directamente la campaña. Para ello utiliza la estructura empresarial de su «amigo» Vicente Sáez para canalizar la llegada de dinero. Grau, además, dirige o tiene cierto control sobre algunas fundaciones que nutren generosamente las cuentas de las sociedades de Sáez. Y, por último, es capaz incluso de recaudar dinero en efectivo para abonar los últimos pagos pendientes de los actos electorales. Era el factótum de la campaña del PP.

El ex cargo popular ya se encuentra investigado en esta pieza, que analiza el delito de blanqueo de 50.000 euros y la financiación ilegal del partido. El informe policial notificado ayer a las partes complica notablemente la posición del exvicealcalde. Las consecuencias negativas no se detienen en él. También el PP queda señalado. En concreto, un documento apunta a que el PP provincial conocía que el Grupo Municipal costeaba gastos por su cuenta. De tal modo, que estos costes no figurarían en la contabilidad electoral del PP. Así se desprende de un folio -se reproduce en esta página- en el que supuestamente el gerente del partido provincial, José Antonio Moscardó, rechaza hacerse cargo de una factura por colocación de banderolas y remite directamente al proveedor a la empresa Laterne, lo que evidenciaría -de ser cierta la información que recoge el documento- que el PP provincial permitía la operativa clandestina. Esto debilitaría la versión que hasta la fecha ha mantenido Génova -investigado como persona jurídica- de que era ajeno a todo.

La campaña electoral del PP de Valencia pudo costar alrededor de dos millones de euros. La Guardia Civil destaca que en la provincia se gastaron 'sólo' 133.000 euros y en toda España, 9,5 millones de euros. Estas cifras trasladan las «pretensiones ambiciosas» de la candidatura que encabezaba Rita Barberá.

¿De dónde procedía el dinero para financiar este descomunal despliegue de medios? Lo que resulta «innegable» es que ni el Grupo Municipal ni el PP pagaron un euro a la empresa Laterne, la organizadora de la campaña. La UCO detalla varias vías para explicar la brutal inyección económica que recibió la sociedad investigada por parte de los verdaderos «financiadores de la campaña». Por ejemplo, a través de diferentes empresas cuyo listado se reproduce junto a esta información. Los agentes manifiestan «sus importantes dudas» acerca de que ese dinero respondiera a servicios reales. Más bien sugieren que son entregas de dinero sin justificación comercial. Ni siquiera los trabajadores recuerdan los trabajos que se realizaron.

Además, estas sociedades eran adjudicatarias de importantes servicios por parte del Ayuntamiento. Por ejemplo, Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) recibió más de cien millones de euros del Consistorio de 2006 a 2008. Aportó unos 500.000 euros a la firma de Sáez Tormo.

600.000 euros sin justificar

Existe un segundo método. La llegada de dinero desde fundaciones municipales. Muy llamativo resultan los 600.000 euros que aporta Convention Valencia Bureau, controlada en su día por el propio Grau, y de los que la UCO no ha encontrado ninguna documentación acreditativa. Se ha destruido cualquier soporte documental que justificara esas aportaciones, según recoge el informe. Otro de los colaboradores es Feria Valencia, que incrementó la facturación con el grupo investigado en las fechas anteriores a las elecciones, siempre según el trabajo de los agentes. La UCO precisa que aportaron cerca de 700.000 euros por diferentes relaciones comerciales. Es el principal contribuyente al conglomerado de firmas investigadas. El resto de fundaciones, como la de Innovación para la Comunidad Valenciana o la Fundación Calidad, tienen un papel más residual.

Pero todo lo anterior no fue posible para costear los gastos de 2007. Aquella campaña exigió de un punto extra de financiación. Tras los comicios, la empresa Laterne se encontraba en una situación desesperada. No tenía dinero ni pagar sueldos, según diferentes informaciones. Fue entonces cuando Alfonso Grau, según los especialistas de la Guardia Civil, entrega 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros a su entonces mano derecha Jesús Gordillo -hoy colaborador de la UCO- para que salde las deudas con los proveedores. Se desconoce con certeza el origen de esas cantidades.

El testimonio de Gordillo se ve refrendado por el Libro Mayor de la empresa Laterne, que recoge una serie de ingresos en efectivo que posteriormente se utilizan para pagar «a distintos proveedores». Las cuentas de las diferentes mercantiles también reflejan esas transacciones.