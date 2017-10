Selfies con los policías, red de telefonía saturada... así es la marcha Los organizadores de la protesta, Societat Civil Catalana, admiten que se han superado todas sus espectativas: «La cifra de asistentes es 25 veces mayor de lo que esperábamos» ÓSCAR BELTRÁN DE OTÁLORA Barcelona Domingo, 8 octubre 2017, 15:06

Las decenas de miles que personas que abarrotan el centro de Barcelona en defensa de la Constitución y exigiendo al Govern que recupere «la sensatez» no pueden ocultar su satisfacción -ni cierta sorpresa- por el enorme éxito de la convocatoria, que llamaba a esa «mayoría silenciosa» a echarse a la calle para hacerse oír. «Yo esto no lo he visto en la vida», dice estupefacto uno de los participantes a la marcha, que discurre extremadamente despacio por las calles de la ciudad condal debido al gran número de asistentes. Aunque la cabecera de la manifestación ya ha llegado a su destino sobre las 14.00 horas, la vía Laietana sigue atestada de gente.

De hecho, las fuerzas de seguridad han tenido que despejar algunos tramos para evitar problemas de saturación. Tal es el volumen de personas que la red de telefonía móvil sufre grandes problemas y amenaza con caerse una y otra vez. Voluntarios de Societat Civil Catalana, organizadores de la protesta, admiten que se han superado todas sus espectativas. «La cifra de asistentes es 25 veces mayor de lo que esperábamos», aseguran. De hecho, las ambulancias tienen serios problemas para moverse y asistir a algunos ciudadanos que han sufrido mareos y desmayos debido al calor y las apreturas.

En la protesta, las banderas ondean al viento. No sólo la catalana y la española, también la de la UE, las de distintas comunidades autónomas, la 'arcoiris' del colectivo gay... Algunos asistentes califican el acto como «la mayor manifestación españolista de los últimos tiempos». En ella, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado están recibiendo el apoyo los ciudadanos, que se hacen 'selfies' con ellos y les trasladan su agradecimiento. Sin embargo, algunos mossos han sido recriminados. «Esta ya no es nuestra policía», ha proclamado un grupo de manifestantes.