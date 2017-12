"Me presento para ganar en 2019" Sandra Gómez, durante el acto. / Jesús Signes Sandra Gómez presenta su candidatura para dirigir el PSPV en la ciudad de Valencia FRANCISCO RICÓS Valencia Martes, 5 diciembre 2017, 20:11

Sandra Gómez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, se ha presentado esta tarde como candidata a la secretaría general del PSPV en la ciudad de Valencia de la mano del portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata.

Gómez ha elegido la plaza del Ayuntamiento de Valencia para presentar su candidatura «de renovación» en la que quiere dar cabida «a todas las sensibilidades», y aprovechar el tirón para postularse como la candidata del PSPV a la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de 2019.

"Me presento para ganar en 2019", indicó. La edil ha asegurado en el acto que quiere dar prioridad «a los valencianos, que lo orgánico no sustituya la política, no perder el tiempo en problemas estériles» y ha reivindicado las figuras de Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas.