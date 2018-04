El sanchismo reta a Puig a que marque distancia ya con Compromís El secretario general del PSPV, ayer, antes de comenzar el Comité Nacional de la formación. / efe Dirigentes de la Ejecutiva Provincial reprochan al secretario general su nula reacción cuando Oltra comparó al PSPV con los partidos ultra A. RALLO VALENCIA. Domingo, 29 abril 2018, 00:16

Lo dijo Puig durante su intervención en el Nacional del PSPV-PSOE. «Quedan 400 días». Se refería a las elecciones de 2019, esos comicios en los que el PSPV no quiere sólo dominar la izquierda, sino erigirse en el partido más votado. Tarea difícil, según los últimos sondeos. Puig, no obstante, aseguró ayer que el partido está en las mejores condiciones para afrontar este reto y subrayó la mejora de la Comunitat absolutamente en todos los factores. Su discurso sirvió para presumir del cumplimiento de los compromisos gubernamentales, la limpieza de su financiación y la distancia ética que les separa del Partido Popular.

Fue el sanchismo de la provincia de Valencia, el que hizo una lectura algo crítica y subrayó la necesidad de un cambio de rumbo en el partido. «La sociedad debe tener claras nuestras posturas. Tenemos que diferenciarnos de otras formaciones desde la lealtad institucional», dijo la secretaria provincial, Mercedes Caballero.

La referencia a Compromís es evidente. La dirigente reclama un distanciamiento de Compromís, que se establezca claramente hasta dónde llega el PSPV, dónde se sitúa y qué es realmente lo que defiende Compromís. Los electores deben empezar ya a percibir claramente las diferencias entre ambas formaciones. No sería deseable, según estas fuentes, que los votantes llegaran a 2019 pensando que ambos partidos representan un mismo proyecto común.

Apenas queda un año para las elecciones. El PSPV quiere que el votante vea un proyecto diferenciado

El mensaje remite de manera inmediata a lo ocurrido esta misma semana, cuando desde las sede del PSPV se informó de las posibilidades de obtener la Renta Valenciana de Inclusión, una propuesta nacida del Consell, pero con el especial impulso de Compromís. Mónica Oltra reaccionó airada y lanzó varios mensajes en redes sociales en los que criticaba con dureza esta actuación. Comparaba al PSPV con los partidos «ultras» que recurren a estas fórmulas para «generar pleitesías aprovechándose de las necesidades de la gente». El enfado de la vicepresidente, sin embargo, no ha encontrado oposición en Puig. Más bien todo lo contrario. Incluso cierta comprensión al decir que comparte su opinión. En las filas socialistas no ha sentado bien esta inacción después del duro ataque porque todavía se refuerza más la idea de que no existe diferencia entre ambas formaciones.

El vicesecretario de la Ejecutiva Provincial Voro Soler se expresó en estos términos durante el comité. Preguntó al presidente si era cierto que estaba de acuerdo con el comentario de la vicepresidenta. Respondió, no obstante, el dirigente Manolo Mata, quien dijo que el secretario general no compartía lo de que eran unos fascistas. Pero dejó en el aire cuál es su opinión sobre las actividades de asesoramiento que se realizan en las sedes. Caballero explicó que son labores de ayuda e intermediación que se llevan a cabo con cierta frecuencia desde los partidos con otros iniciativas, no sólo con esta de la Renta Valenciana.