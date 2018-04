El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes por su máster

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este miércoles que su grupo propondrá ante el Comité Federal del PSOE la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes después de que la presidenta no haya contado «toda la verdad» sobre su máster.

En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario en el que Cifuentes ha comparecido, Gabilondo ha anunciado esta medida que se tomará «con toda celeridad» ante la «alarma» creada por las supuestas irregularidades en el título obtenido por la dirigente autonómica en la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante su comparecencia ante los periodistas, Cifuentes ha asegurado que no teme una moción de censura aunque estén gobernando en minoría. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que tienen derecho político a presentar un proyecto alternativo por el motivo que quieran. «No me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir?», reafirmó a los periodistas. En el horizonte, aparecen las votaciones de unas elecciones que se celebrarán en 2019.

Podemos apoyará la moción de censura

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado este miércoles que la formación morada apoyará con sus 27 diputados la moción de censura que presentará PSOE contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Así lo ha señalado Espinar en rueda de prensa, tras la comparecencia de Cifuentes en Pleno extraordinario y después de dar declaraciones a los medios de comunicación sobre la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Espinar ha sostenido la presidenta regional se ha mantenido en la misma situación «hoy que hace 24 horas y que hace 48 horas»; al mismo tiempo que ha incidido en que la dirigente madrileña «ha mentido respecto a su máster» y ha ironizado con que se esté convirtiendo en la «Berlusconi española».

«Urge echarla del Gobierno. Si el PSOE se anima cuenta con los 27 votos de Podemos para llevar una moción de censura y será Ciudadanos quien tendrá que elegir si se ponen del lado del un cambio de Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha asegurado el secretario general de Podemos.

«Ciudadados debe ser coherente»

Esta mañana, Pedro Sánchez ha apelado a Ciudadanos para que sea «coherente» con el pacto de investidura suscrito con el PP en la Comunidad de Madrid y deje caer a la presidenta, Cristina Cifuentes, si esta tarde no es capaz de ofrecer explicaciones convincentes sobre la veracidad de su máster en Derecho Autonómico.

El secretario general del PSOE ha argumentado en Onda Cero que después de quince días en los que presidenta de Madrid ha permanecido «escondida» se va «consolidando la sensación de que no puede decir la verdad porque si lo hiciera tendría que asumir responsabilidades en primera persona». Y ha avisado: «Cuanto más imposible es el máster de la señora Cifuentes más posible es la moción de censura».

Los socialistas no han descartado en ningún momento presentar esa medida parlamentaria contra la lider del PP regional pero saben que carece de sentido hacerlo si Ciudadanos, socio de legislatura de Cifuentes no les apoya. El candidato del PSM, el exministro Ángel Gabilondo, necesitaría el apoyo de Podemos y al menos la abstención de la formación de Albert Rivera, liderada en la Asamblea por Ignacio Aguado, para ser presidente.

En Murcia, donde Ciudadanos presionó para lograr la dimisión del expresidente Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el caso Púnica, también hubo una amenaza de moción de censura pero finalmente los populares dieron su brazo a torcer, dejaron caer al dirigente regional y otro miembro del PP ocupó su lugar. En todo caso, el concurso de la formación naranja fue necesario.

«El PSOE tiene claro que la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid -ha dicho Sánchez-. Madrid necesita volver a la normalidad y a la estabilidad institucional para la reconstrucción del buen nombre de instituciones públicas». A su juicio, Cifuentes «no está siendo ni coherente ni transparente ni está dando la cara».