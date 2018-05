Sánchez empieza por Podemos, ERC y Compromís sus contactos para la moción de censura

Pedro Sánchez se ha puesto ya en contacto con Pablo Iglesias y con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Joan Tardà, para hablar sobre su moción de censura. La dirección del partido sostiene que se trata de un mero gesto de «cortesía parlamentaria» que, a lo largo del día, continuará con el resto de formaciones. La portavoz en la cámara baja, Margarita Robles, también ha hablado ya con el representante de Compromís, Joan Baldoví. Con Ciudadanos, sin embargo, no ha habido hasta ahora conversaciones.

En los últimos días, los socialistas han argumentado en varias ocasiones que no negociarán nada ni con los independentistas ni con ninguna otra formación a cambio de su apoyo. El secretario general del PSOE ha argumentado, en una intervención ante el grupo parlamentario socialista, que lo fundamental es que este sábado el líder del PP haya dejado de ser ya el presidente del Gobierno y ha vuelto a apelar a los 350 diputados del Congreso, sin excepciones, a apoyarle en el debate que comienza el jueves y concluye con el viernes para que eso sea así. «Todos están llamados a responder a un pregunta sencilla: si tras conocer la sentencia del caso Gurtel Mariano Rajoy puede continuar. Y la respuesta sólo puede ser sí o no, no hay posiciones intermedias», ha aducido.

Sánchez ha defendido que el respaldo a la moción no supone un «sí al PSOE» sino a «una democracia que se valora a sí misma». Sin embargo, lo que propone no es una llamada inmediata a las urnas. Lo ha repetido hasta en dos ocasiones. «Primero, un consenso en torno a la censura, después en torno a la normalización y establidad de la vida política hoy convulsionada -ha propuesto- y luego que los españoles decidan con su voto qué rumbo quieren dar al país».