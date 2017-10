Sánchez apoyará la acción del Gobierno si hay «quiebra unilateral» en Cataluña Ximo Puig y Pedro Sánchez, ayer en el Parque de Cabecera antes de sus intervenciones en la Fiesta de la Rosa. / efe / Manuel Bruque Puig asegura que «los que vienen a alterar la convivencia» el 9 d'Octubre «no son bienvenidos a la Comunitat» J. MOLANO VALENCIA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:57

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegó ayer con una hora de retraso sobre el horario previsto a la explanada del Parque de Cabecera de Valencia para cerrar con un mitin la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos. Una jornada festiva con actuaciones musicales, batucadas y casetas donde comer y beber. La tardanza se debió a la modificación del servicio de varios AVE por obras en la estación de Atocha en Madrid, como confirmaron fuentes del partido. Una vez en el escenario, tras una entrada triunfal de la mano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, Sánchez no quiso dar lugar a ningún tipo de dudas y advirtió de que respaldará la «respuesta» del Gobierno de España «ante cualquier quiebra unilateral» en Cataluña.

El líder socialista sostuvo, en relación al desafío secesionista catalán, que los suyos defenderán el diálogo «hasta el último minuto y el último segundo» porque «ese el compromiso del PSOE». En ese sentido, pidió calma y confianza a la militancia y subrayó que la vía que defiende para solucionar el problema no es una «rara avis» y para demostrarlo puso como ejemplo al propio Puig, quien «se puso al frente de distintas fuerzas progresistas para superar décadas de corrupción del PP». Casualmente, varios dirigentes de una de esas formaciones a las que aludió, Compromís, criticaron con dureza al líder federal socialista por no posicionarse en contra de las cargas policiales del 1-O, entre ellos la vicepresidenta Mónica Oltra, que no llegó al extremo de su compañero de filas, el diputado Josep Nadal, quien se refirió a Sánchez como «mierda seca».

«Vamos a pedir el diálogo, pero si hay una quiebra unilateral, el PSOE sabe dónde va a estar», dijo Sánchez. «Al lado de la Constitución y de la integridad territorial de España», señaló. Asimismo, el líder socialista acusó a los dirigentes catalanes de «destrozar» su comunidad autónoma y les pidió que «abandonen el camino del secesionismo y retomen el de la democracia para pactar».

Sánchez reconoció que lo acontecido en Cataluña, con la amenaza de una Declaración Unilateral de Independencia, fue un atropello a la Constitución española y de los derechos de los partidos de la oposición en el Parlament. Acto seguido, rompió una lanza a favor de los alcaldes y dirigentes políticos del PSC.

Sánchez adelantó la creación de una comisión para modificar el modelo territorial «tanto para Cataluña como para Valencia». También sacó pecho y recordó que el PSOE lleva tiempo alertando sobre el problema de actualización del modelo y la necesidad de «ordenar las identidades y encauzarlas de manera pragmática», empezando por cambiar el tipo de financiación autonómica. En este caso, dijo que en los últimos meses se han visto «grandes diferencias entre una izquierda de gobierno» como la suya y «una izquierda más pequeña que se mimetiza con los nacionalismos que quieren «fragmentar la soberanía».

«Hacer lo que hay que hacer»

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ocupó el último turno de palabra en la fiesta del PSPV. Intervino en ese orden y bajo la lluvia debido a las prisas de Sánchez por coger el AVE de regreso a Madrid. Tanto fue así que el secretario general del PSOE dejó el acto antes de que el jefe del Consell acabara su mitin. Hasta el final sí se quedó Ábalos, el secretario de organización del PSPV, José Muñoz, los consellers Carmen Montón y Vicent Soler, el diputado Manolo Mata o la portavoz en el Ayuntamiento de Valencia Sandra Gómez, que habló la primera en el acto y a la que Sánchez llamó por error «Sara». La ausencia más notable fue la del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que no asistió «por problemas familiares».

Puig trasladó a Sánchez «todo el apoyo del PSOE» en la situación generada a raíz del 1-O en Cataluña, porque considera que la formación tiene la «confianza» de «todos los militantes» para «hacer lo que tiene que hacer». El líder del PSPV lamentó que esta semana haya sido «absolutamente difícil» porque está «viendo sufrir a las personas, más allá de cualquier posición política», tanto en Cataluña como en España, porque «lo que está pasando nos está afectando a todos». Asimismo, adviritió «a los que vienen a alterar la convivencia» el próximo 9 d'Octubre «no son bienvenidos». La CUP y Arran se sumarán mañana a la marcha que integrarán PSPV, Compromís y Podemos con motivo del Día de la Comunitat, jornada en la que los separatistas podrían incluso declarar la independencia unilateral en el pleno del Parlamento autonómico.

El jefe del Consell se refirió también al traslado de la sede social de bancos catalanes a la Comunitat. «Hay confianza de los sectores económicos con la Comunitat, pero las causas que lo originan no son positivas» y matizó que le «gustaría» que estos traslados se diesen en una «situación de normalidad».