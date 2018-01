La Sala avala la instrucción de los relojes de Grau

La Audiencia de Valencia ha respaldado la investigación realizada para aclarar el supuesto cohecho y blanqueo por el que se acusa a Alfonso Grau al haber aceptado regalos de un empresario. El exvicealcalde de Valencia está acusado de quedarse con dos relojes de lujo comprados por un contratista del Ayuntamiento y posteriormente acudir a la joyería, cambiarlos y pagar en efectivo otras piezas todavía de mayor valor. Los obsequios superaban los 10.000 euros.

Grau pidió que compareciera en el juzgado durante la instrucción del caso -ahora ya finalizada- uno de sus asesores para que explicara lo que sucedió durante la visita de las dos inspectoras de Hacienda que han declarado en esta causa. La juez lo denegó porque no consideraba que la diligencia aportara datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. El político recurrió a la Audiencia al considerar que la denegación de la testifical le generaba indefensión. La Sala ha rechazado esta hipótesis y aclara que la representación legal de Grau no explicó en su momento por qué era necesario practicar esta prueba. La Audiencia recuerda que el juez puede rechazar todas las diligencias que considere impertinentes, inútiles, dilatorias o intrascendentes. Y una actuación de este tipo no tiene por qué quebrar los derechos de las partes. Anticorrupción pide para el exvicealcalde seis años de cárcel.