Rodríguez toma partido por Sandra Gómez en las primarias del PSPV de Valencia El portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. / jesús signes El presidente de la Diputación apoya a la edil un día después de expresar su temor a que se abra una guerra en los congresos comarcales F. M. Miércoles, 17 enero 2018, 00:17

valencia. La candidatura de Sandra Gómez a la secretaría general del PSPV de la ciudad de Valencia sumó ayer un respaldo inesperado: el del presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de la ejecutiva nacional de los socialistas valencianos, Jorge Rodríguez. El dirigente socialista, en una entrevista concedida a La Vanguardia, dijo no tener ninguna duda de que «Sandra Gómez es la persona que debe de liderar el PSPV en la ciudad de Valencia».

El también alcalde de Ontinyent justificó su apoyo en la necesidad de «consolidar liderazgos» y en que «quienes has estado trabajando estos cuatro años dando la cara en una ciudad tan esencial como Valencia reciban todo el apoyo del partido para seguir llevando a cabo esa labor». Un respaldo que llega un día después de que el también portavoz de la dirección del PSPV admitiera en una comparecencia ante los medios de comunicación su temor a que las confrontaciones en los congresos comarcales del partido -se presenta más de un candidato en 14 de los 26 cónclaves comarcales- derivara en «una guerra».

La toma de partido de Rodríguez, un día después de hacer ese llamamiento a la calma -«a veces se detecta más tensión de la necesaria», dijo- resulta llamativa, tanto por el discurso que mantuvo el lunes como por su condición de portavoz de la ejecutiva nacional, a la que cabría presuponer cierta neutralidad (al menos de puertas afuera) en un proceso orgánico de este tipo.

No sólo eso. Rodríguez puso punto y final a su aventura como candidato a la secretaría general del PSPV de la provincia de Valencia con el argumento de que él y Ximo Puig habían coincidido en la necesidad de no alentar un enfrentamiento orgánico que pudiera ser entendido como un pulso entre el líder del PSPV y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ahora, en cambio, no sólo no pone en cuestión el enfrentamiento sino que se inclina por una de las aspirantes.

La candidatura de Sandra Gómez suma, con el respaldo del portavoz de la ejecutiva, un nuevo apoyo en la dirección que encabeza Ximo Puig. El día de la presentación de su candidatura, la portavoz municipal socialista estuvo acompañada del vicesecretario general de los socialistas, Manolo Mata. Tanto este último como Rodríguez y Sandra Gómez respaldaron a Ximo Puig en la carrera por el liderazgo del socialismo valencianos -en la que se impuso a Rafa García-.

Frente a Sandra Gómez, la candidatura de Maite Girau viene enarbolando la bandera del sanchismo, la misma que permitió a Mercedes Caballero alcanzar el liderazgo provincial de Valencia. Fuentes del entorno de la también concejal socialista advirtieron ayer de las presiones del aparato de la cuarta planta de Blanquerías para sumar apoyos a favor de Gómez. El choque en la ciudad de Valencia se antoja inevitable, además de igualado. La posición de la ejecutiva federal del PSOE -que no ve con malos ojos la opción de Girau- abre un escenario que reeditará la batalla que ya tuvo lugar en las primarias federales del PSOE y en las de país. Y con resultado incierto.