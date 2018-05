Rodríguez tarda 19 meses en explicar la situación judicial de Rosa Pérez (EU) Jorge Rodríguez, de espaldas, conversa ayer con Rosa Pérez (EU) y Pablo Seguí. / LP La junta general de Divalterra aborda hoy los dos informes que la consideran investigada y que podrían empujarla a abandonar el consejo JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:42

El presidente de la Diputación de Valencia y del consejo de administración de Divalterra, Jorge Rodríguez, ha convocado para hoy junta general extraordinaria de la empresa heredera de la vieja Imelsa. ¿El motivo? La solicitud de reunión presentada por el PP valenciano para abordar, entre otros asuntos, la situación judicial de la diputada provincial de EU -y recién elegida líder de la coalición- Rosa Pérez en la denominada pieza de los zombis de Imelsa. Rodríguez explicará por primera vez al máximo órgano directivo de la empresa de la Diputación cuál es la situación de Pérez -miembro del consejo de administración de Divalterra-, que en febrero de 2016 fue citada a declarar como investigada ante la Guardia Civil.

La propia empresa encargó en octubre de 2016 un informe jurídico en el que se consideraba a Pérez como investigada en esta causa. Ese dictamen lo elaboró Emma Ramón, justo antes de que la propia Pérez solicitara información sobre los trabajos realizados por la letrada para la firma pública y cuestionara el pago de sus honorarios. Tras ese informe, el despacho de Tomarial emitió otro documento a principios de 2017 en el que se alertaba de la posible incompatibilidad de la diputada de EU, por esa condición de investigada en una causa en la que la propia empresa de la Diputación ejerce la acusación particular -desde noviembre de 2016-, y advertía de las consecuencias que para la sociedad podía tener que no se le separara del consejo de administración.

La solicitud de ese documento -que este diario ya reveló a principios de 2017- al Consell de Transparència por parte de un ciudadano y la decisión de ese órgano de emplazar a la empresa de la Diputación a hacerlo público terminó de provocar que el PP provincial solicitara una reunión de la junta general. El mismo día de esa petición, presidencia de la Diputación hizo público un informe del secretario de la corporación provincial en el que señalaba que no podía considerarse que Pérez estuviera investigada porque ningún juzgado la ha citado a declarar como tal. Pese a ese criterio, la Audiencia provincial decidió en enero de 2017 sacar a Pérez de su condición de acusación popular al alegar que se encontraba «investigada en la pieza principal».

Un informe de octubre de 2016, de la abogada Emma Ramón, ya consideraba investigada a Rosa Pérez Rodríguez tendrá que defender hoy el convenio con la Federación de Municipios sobre Cical

La posición de Rodríguez hoy, igual que la de la propia Pérez, será previsiblemente la de ratificar ese informe del secretario de la Diputación que considera que no existe todavía condición de investigada. Un hecho que, no obstante, no resuelve la tardanza -19 meses- en abordar con la dirección de la empresa la situación judicial de uno de sus consejeros. Ayer se pudo ver a Rodríguez conversar en la terraza de una cafetería con el portavoz de los socialistas en la institución provincial, Pablo Seguí, y con la propia Rosa Pérez.

En el orden del día de hoy figura tanto el punto relativo a los informes jurídicos sobre Rosa Pérez -y por extensión, Emili Altur- como la eventual responsabilidad del presidente del consejo por no haber actuado pese a disponer de sendos informes jurídicos que advertían de la condición de investigada de la diputada de EU.

Hay dos puntos más. El cuarto y último aborda el polémico convenio suscrito por la empresa de la Diputación con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y que le permitió a José Manuel Orengo poner en marcha la Fundación Cical, aquella iniciativa con participación y financiación de las administraciones públicas y de las universidades que se presentó con el objetivo de asesorar a ayuntamientos y que, a la vista de la polémica generada por la identidad de su impulsor -Orengo fue el número tres de la dirección del PSPV y había sido durante unos meses jefe de gabinete de Rodríguez- y lo poco claro de sus objetivos pese a la enorme inversión pública prevista, terminó en un cajón. El PP quiere conocer los costes para Divalterra de ese convenio y los trabajos que justifican el dinero invertido en la iniciativa.