Jorge Rodríguez evita tomar medidas contra el asesor del tránsfuga de Ciudadanos El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. / jesús signes El presidente de la Diputación se escuda en el encargado de personal mientras la formación naranja baraja recurrir a los tribunales J. MOLANO Jueves, 21 septiembre 2017, 20:08

valencia. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se desmarca por completo de la situación irregular en la que se encuentra trabajando en la institución el nuevo asesor del tránsfuga de Ciudadanos, José Enrique Aguar. En Presidencia, cada vez que han sido preguntados por este periódico, se han mantenido al margen de lo que ocurre en la corporación provincial en este sentido. Dicen desconocer a qué se dedica el ayudante de Aguar, José Vicente Giménez, en el Palau de Batlia. Qué horario tiene, qué tipo de documentación maneja, si realmente colabora con el no adscrito en labores que tienen que ver con su función de diputado o si, por el contrario, los dos, Aguar como presidente y Giménez como secretario de organización, dedican su tiempo en la Diputación a impulsar su nuevo partido político, Contigo Somos Democracia.

Rodríguez obvia sus competencias como máximo dirigente de la institución y se escuda en el diputado del área de administración general, el también socialista Pepe Ruiz, para evitar tomar medidas contra el asesor del tránsfuga. Este trabaja sin contrato -no forma parte del personal de la Diputación y Aguar no le paga un sueldo- y maneja las dependencias de la administración provincial como considera necesario, con acceso a todo tipo de documentos, privados y públicos, sin cobertura de contingencias de Seguridad Social y pudiendo incurrir en fraude a la Hacienda Pública por no tributar en caso de inspección, como publicó ayer este diario, según diversas fuentes jurídicas consultadas.

Ruiz, diputado delegado de personal, señaló a LAS PROVINCIAS que no le queda más remedio que acatar el informe del secretario general de la Diputación, Vicente Boqueras, quien asesora legalmente a los órganos de la entidad. Su escrito de contestación a Aguar, que solicitaba un asesor, permite a Giménez, cesado el pasado mes de febrero como coordinador del grupo Cs, desempeñar labores de apoyo al diputado no adscrito. Boqueras se basa en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Pese a que la norma no recoge que los tránsfugas deban tener asesor, el secretario considera que «para acceder en condiciones de igualdad a la función representativa del cargo en esta Diputación, por el volumen de asuntos que debe atender, se necesita un mínimo de auxilio de personal». Y confía esa labor a Giménez porque «conoce la casa», es «conocido en la sede central» de la institución y «mantuvo siempre una actitud de respeto» a la corporación provincial.

La portavoz del grupo Ciudadanos en la Diputación, Mamen Peris, explicó a este periódico que «los servicios jurídicos del partido ya están estudiando el informe del secretario general que avala la entrada de una persona ajena a la institución para ayudar a un diputado en su despacho». Peris detalló que recibió ayer la resolución de Boqueras y que, ante unos argumentos que a priori no tienen base jurídica, hemos decidido que nuestros abogados lo estudien y decidan cómo hemos de actuar».

«Si, efectivamente, el informe no se ajusta a derecho tomaremos las medidas oportunas», argumentó Peris, al tiempo que criticó que «es difícil de entender que una persona sin contrato de trabajo pueda acceder a las instalaciones de la Diputación asiduamente y utilizar todos sus medios». «También es poco creíble que, como dice el informe, 'el colaborador le ayude en su labor de diputado' porque el tránsfuga no ha presentado ningún tipo de iniciativa desde que abandonó Cs», concretó la diputada.

En este sentido, la portavoz de Cs destacó que «esto parece el mundo al revés: teníamos a un funcionario que no venía a trabajar -en alusión a Carles Recio, que fue despedido después de que se demostrara que estuvo cobrando durante 10 años eludiendo sus responsabilidades- mientras un ciudadano de a pie tiene acceso libre a la institución para ayudar a un diputado». Giménez utiliza incluso la plaza de garaje que tiene asignada Aguar como diputado en el subterráneo de la Plaza de la Reina.