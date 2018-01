Rius desmiente a Rodríguez y afirma que no le ha pedido informes sobre contratación El diputado de Cultura, Xavier Rius, y el director del MuVIM, Rafa Company, ayer en el MuVIM. / DAMIÁN TORRES El diputado de Cultura y portavoz de Compromís niega que el presidente de la Diputación haya demandado ninguna aclaración de su gestión BURGUERA Jueves, 25 enero 2018, 00:13

Valencia El diputado de Cultura Xavier Rius no se da por aludido ante las medidas que supuestamente ha tomado el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. El dirigente socialista aseguró este pasado martes que le había pedido un «informe» sobre cómo se han realizado las tramitaciones de contratos en el área de la competencia de Rius. Es más, el responsable de Cultura afirmó ayer que Rodríguez no le ha pedido nada de nada. Ni por escrito ni de palabra, a pesar de que el presidente de la institución lo afirmó de manera indubitable e incluso llegó a señalar que esperaba contar con ese informe esta misma semana. Rius, hombre fuerte de Oltra en la corporación provincial, en la que ejerce de portavoz de Compromís, desmintió una a una las palabras que 24 horas antes había pronunciado Rodríguez. Durante una comparecencia como portavoz del PSPV, el presidente de la Diputación afirmó que «me voy a informar bien. He pedido un informe. La semana pasada le he pedido al diputado Rius que estudie el caso». Ante la demanda de que explicase en qué consistía ese informe, el dirigente socialista explicó: «Le he pedido (a Rius) que solicite un informe a Intervención sobre esas contrataciones y esta semana espero recibirlo». El diputado de Cultura, en la presentación de una exposición que se inauguró ayer en el MuVIM ('Jo soc. Memòria de les rapades), negó el anuncio del presidente. Según Rius, ni Rodríguez se lo dijo la semana pasada ni esta, ni es una buena idea reclamarlo a Intervención. El problema de comunicación entre miembros del equipo de Gobierno de la Diputación es evidente.

«En la última semana he estado cuatro o cinco veces con el presidente de la Diputación de Valencia, entre otros sitios en Fitur y de manera habitual, porque aquello se alarga mucho, y en ningún momento se ha mencionado eso. No sé si lo ha tramitado por escrito y aún no me ha llegado», comenzó indicando Rius, quien interrogó con la mirada a miembros de su equipo, presentes en el MuVIM, para cerciorarse de si se había recibido algún tipo de documento, y ante el gesto negativo, continuó: «Me dicen que no ha llegado nada por vía administrativa, y verbalmente tampoco, y es extraño que lo pida porque que Intervención vuelva a informar de algo sobre lo que ya informó durante el trámite (de contratación)... sería una reiteración que se puede hacer para complicar el trabajo de los funcionarios para volverles a hacer lo que ya hicieron anteriormente, pero cuando Intervención valida el proceso, es extraño. No sé cómo se ha hecho llegar esa información. Ni verbalmente ni por escrito tengo constancia, porque sería extraño».

En relación a los contratos menores, dos, para dos ediciones de un mismo catálogo a dos empresas, dos, del mismo administrador, tras solicitar presupuestos alternativos a una empresa vinculada con las dos ganadoras, Rius lo justificó señalando que «se realizaron dos ediciones para controlar las tiradas, se pidieron presupuestos, cosa que no era legalmente obligatorio. Lo que no podemos controlar en Diputación, o al menos yo, la Intervención o la dirección del museo, es que una firma cuente con varios cifs y presenten propuestas».

El diputado no explicó por qué , además, se contrató a los guías de la exposición permanente adjudicando los contratos a empresas y posteriormente al administrador de esa misma empresa, Rius aseguró que los trabajadores llevaban trabajando así desde hacía una década y que desde finales del año pasado se adjudicó el servicio a través de un concurso público.