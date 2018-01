Ricardo Costa pide perdón a la sociedad valenciana y española tras su confesión Ricardo Costa, antes de empezar la sesión del juicio. / Efe «Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia», ha dicho Costa al final de su confesión EFE VALENCIA Miércoles, 24 enero 2018, 12:06

El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha pedido "perdón a la sociedad valenciana y española" tras confesar en el juicio de Gürtel y ha manifestado su arrepentimiento por no haber denunciado la financiación irregular de la formación en sus "múltiples años de servicio público".

"Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia", ha dicho Costa al final de su confesión y antes de someterse a las preguntas de la Fiscalía.

"No he denunciado este tipo de actuaciones durante múltiples años de servicio público, y para terminar y someterme a las preguntas del ministerio fiscal, quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y española, y en particular a mi familia que sé que va a sufrir consecuencias de todo esto", ha añadido acto seguido.

Durante su alegato al comienzo de su declaración, Costa ha enumerado varios actos de campaña del PP valenciano financiados gracias a la aportación de empresarios y al final de cada uno de ellos ha reconocido que omitió su "deber de denunciarlo" y ha afirmado que está dispuesto a asumir las consecuencias.

"Después de esta declaración, con los hechos nuevos que he aportado, estoy de acuerdo con los hechos de los que me está acusando el ministerio fiscal", ha acabado diciendo.

La Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Costa, que fue secretario general del PP de Valencia de 2007 a 2009 y exportavoz en la Cortes Valencianas.

Fue juzgado en Valencia en la causa por los trajes que Gürtel regaló a Francisco Camps y resultó absuelto tras ser declarado no culpable por un jurado.