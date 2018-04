Ribó, tras las críticas de Oltra al PSPV: «Yo prefiero no utilizar esos términos» El alcalde Ribó, ayer durante una intervención en el hemiciclo. / f. LOWOBSKI Gómez dice que seguirán asesorando a interesados en la renta de inclusión en las sedes socialistas y afirma que Compromís hizo lo mismo antes PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 27 abril 2018, 00:44

El enfrentamiento promovido por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con el portavoz del PSPV en Valencia, Borja Sanjuán, y que se extendió con otros cargos de la Generalitat a cuenta de la renta de inclusión, tuvo ayer una derivada en el Ayuntamiento a cargo del alcalde Joan Ribó y la portavoz del gobierno municipal, la socialista Sandra Gómez.

El asunto vino a colación de la iniciativa del PSPV de ofrecer en las ocho sedes que tiene en Valencia asesoramiento e incluso acompañamiento a aquellas personas que pidan información de la renta de inclusión, el proyecto estrella de la Conselleria de Igualdad, gestionada por Oltra.

La lideresa de Compromís dijo en un mensaje vinculado a otro de Sanjuán sobre esto que «este tipo de cosas las hacen los partidos ultras para generar pleitesías aprovechándose de las necesidades de la gente. La Renta de Inclusión la tramitan los y las profesionales cualificados de los Servicios Sociales».

A preguntas de los periodistas antes del pleno, el alcalde Joan Ribó se alineó a favor de que sean las instituciones oficiales las que realicen este asesoramiento, censurando así lo que harán sus socios de gobierno. Acerca de la denominación «partido ultra» con la Oltra encendió las redes sociales en alusión al PSPV, dijo que «no quiero llegar a utilizar estos términos, no es que no los comparta, pero prefiero no utilizarlos; son compañeros y a veces en determinados aspectos se ha de modular y en ese sentido quiero trabajar, para mí es importante trabajar con todos los grupos y en algún momento hay formas que de alguna manera no son las más adecuadas».

Ese ánimo conciliador en las formas contrastó al subrayar que el asesoramiento a los vecinos por parte de partidos lo considera más propio del pasado. «En los siglos XIX y XX las cosas se hacían desde sindicatos, partidos políticos y oenegés pero desde el Gobierno de la Nau y como alcalde, quiero resaltar la importancia de que se hagan de forma oficial a través de los trabajadores de los servicios sociales».

La portavoz del gobierno municipal y secretaria del PSPV en Valencia, Sandra Gómez, consideró «desafortunadas» las palabras utilizadas por Oltra para referirse a la propuesta lanzada esta semana, para precisar que Compromís ha realizado iniciativas similares. «Sólo hay que buscar en las webs», dijo.

En efecto, en enero de 2013 Compromís creó una oficina en Gandia y una página web para ayudar a los vecinos a que reclamasen unas subvenciones a la Generalitat una vez que habían prescrito los plazos. Fran Ferri fue el encargado de presentar esta iniciativa que buscaba beneficiar a colectivos tan diversos como agricultores o beneficiarios de una vivienda de protección oficial. La campaña se denominó «stoprescripcio.com». La web incluía todo tipo de información y hasta unos formularios para que los pudieran descargar los interesados antes de presentarlos en el PROP.

Gómez comentó que mantendrán la iniciativa de asesoramiento. Hizo un «un llamamiento a la tranquilidad» para destacar que «lo único» que pretende el PSPV es «ayudar e informar y en ningún caso, tramitar», lo que corresponde a cada Ayuntamiento y la Generalitat.

Indicó por último que los socialistas «no vemos el problema» de convertir sus sedes en puntos de información, teniendo en cuenta que «la historia del PSOE está muy ligada a las casas del pueblo» y que «por tanto, este tipo de acciones e iniciativas son habituales» en su trayectoria. «Esta es una acción más de las que hemos realizado los últimos años», consideró la edil.