Ribó contesta a Oltra: «Hay formas que no son las más adecuadas y se deben modular» El alcalde de Valencia asegura que «es importante trabajar conjuntamente con todos los grupos» EFE VALENCIA Jueves, 26 abril 2018, 11:57

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado que el mensaje en una red social de la vicepresidenta del Consell y compañera de Compromís, Mónica Oltra, en el que calificaba de «ultra» la iniciativa del PSPV sobre asesoramiento a la ciudadanía sobre la renta de inclusión no se corresponde con las formas más adecuadas y «hay aspectos que se han de modular».

El PSPV de la ciudad de Valencia anunció ayer en una red social que las sedes de su partido se convertirán en Puntos de Inclusión en los que asesorarán en las tramitaciones a quien lo necesite, a lo que Oltra, conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, contestó que este tipo de cosas «las hacen los partidos ultras para generar pleitesías aprovechándose de la necesidad de la gente. La Renta de Inclusión la tramitan los profesionales cualificados de los servicios sociales».

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, Ribó ha contestado: «Son manifestaciones determinadas. Pienso que es una iniciativa que se ha hecho en el pasado en ciertos momentos pero por supuesto no voy a llegar a usar esos términos. No es que no la comparta pero prefiero no usar estos términos. Somos compañeros pero hay veces que determinados aspectos se han de modular».

Para Ribó, «es importante trabajar conjuntamente con todos los grupos» y ha añadido que «en algún momento determinado hay formas que no son las más adecuadas».

«Ha habido una diferencia que no quiero magnificar, al contrario creo que no tiene mucha importancia», ha añadido y ha precisado que es «un debate de cómo se han de hacer las cosas».

El alcalde ha defendido que la renta de inclusión es un «paso estratégico para avanzar en la política de rescate a las personas» y ha resaltado que en «una sociedad del siglo XXI, las cosas se hacen desde los servicios sociales».

«En el siglo XIX y XX las cosas se hacían desde sindicatos, partidos políticos y ONG pero desde el Gobierno de la Nau y como alcalde, quiero resaltar la importancia de que las cosas se hagan de forma oficial a través de los trabajadores de los servicios sociales».

Preguntado sobre si le pedirá al PSPV que reconsidere su asesoramiento, ha dicho que «no» y ha añadido que «lo que debe hacerse está claro, utilizar el mecanismo que se utiliza normalmente en una sociedad desarrollada: quien tiene derecho a una ayuda de este tipo ha de ir donde se da y el mecanismo normal es usar la administración pública».

«No es bueno confundir el Estado, y el ayuntamiento es Estado, con los partidos; eso puede generar problemas», ha agregado Ribó, quien ha pedido «hacer un esfuerzo y ayudar a que los servicios sociales hagan su trabajo».