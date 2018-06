Reto por ser el más reivindicativo Mónica Oltra, ayer, al entrar en Les Corts mientras Puig atiende a los periodistas en Les Corts. / D. TORRES Puig asegura que será exigente mientras Bonig le insta a pedir la financiación BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:36

La política, como una escenografía, tiene momentos en que los papeles protagonistas cambian de manos. Les Corts albertó ayer uno de esos cambios de guion donde no se sabe quiénes son los malos, si ganarán los buenos (en el caso de que alguien lo sea) y si los secundarios pasarán a encabezar el reparto. De momento, la sesión de control al presidente Ximo Puig sirvió para que cada uno sacase pecho sobre su perfil reivindicativo. Nadie quiere aparecer como conformista, especialmente entre los socios del Botánico. El tripartito ha basado su relato político en su capacidad de abanderar la reclamación de que la Comunitat deje de estar infrafinanciada. Hasta Ciudadanos buscar no perder sitio participando en la manifestación convocada por sindicatos y patronal para pedir el nuevo modelo de financiación. Isabel Bonig, síndica del PP, recordó ayer a los socios del Consell del Botánico ese talante crítico y les instó a que no lo perdiesen. Más bien, les retó, y dobló la apuesta recordándole al presidente de la Generalitat «la obligación moral y política de cambiar el modelo de financiación» que tiene el nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Puig no se dio por aludido frente al modo en que la portavoz popular cuestionó que a partir de ahora el Consell mantenga su pulso al Gobierno central. El jefe del Consell dio la «bienvenida» a Bonig y le invitó a la próxima manifestación en la que se reclame la mejora de la financiación de la Comunitat. Está por ver que se convoque esa cita reivindicativa. El presidente de la Generalitat aseguró que mantendrá la misma «lealtad reivindicativa» que con Mariano Rajoy en la Moncloa. Por si acaso, desde Podemos se recordó ayer al Consell que ya no será posible excusarse en el «boicot del PP» a las exigencias del Gobierno valenciano, entre las que recordó la iniciativa de Les Corts en la que se insta al Ejecutivo central a no ampliar la actividad de la central nuclear de Cofrentes.

«Necesitamos un gobierno en la Moncloa que deje gobernar al Ejecutivo valenciano y que nos quite los palos que se pusieron a las ruedas del Botànic», reivindicó Fran Ferri, síndico de Comprom´si, quien recordó a Puig que el nuevo Gobierno debe retirar los recursos que hay contra varias leyes valencianas en el Tribunal Consttitucional. Ferri, en los pasillos de la Cámara, es mostró expectante respecto al nombramiento de la socialista andaluza María Jesus Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Los nacionalistas avisan de que «no será bueno» si Montero sigue la línea de Susana Díaz sobre la deuda

El síndic de Compromís afirmó, respecto a Montero, que «no será bueno si mantiene la posición de Susana Díaz (presidenta de Andalucía)» en la cuestión de la quita de la deuda. Fuentes de la coalición admitieron a este periódico que, con los andaluces, en materia de financiación, la situación está «mal».