La renuncia de Rodríguez al PSPV de Valencia le corta las alas en la Diputación

El patinazo en la carrera por la secretaría general abre la puerta a un relevo del candidato socialista a presidir la institución provincial en 2019

VALENCIA. Jueves, 19 octubre 2017

«No es momento de tensionar la organización a menos de dos años de elecciones». La frase es de Jorge Rodríguez, el presidente de la Diputación de Valencia, tras confirmar que no optará a la secretaría general del PSPV en la provincia de Valencia. El también alcalde de Ontinyent trató ayer de revestir de decisión responsable la que adoptó tras recibir el portazo de algunos de los más significados barones del socialismo valenciano -Ximo Puig entre ellos- para apoyarle en la carrera por el liderazgo provincial. Tras meses de amagar con formalizar una candidatura y medirse a la de la diputada autonómica Mercedes Caballero -mano derecha de José Luis Ábalos-, Rodríguez comprobó eso que se dice de que en la piscina no había agua, es decir, que no contaba con los respaldos suficientes como para ganar esa carrera, y que mejor no presentarse. Caballero era la candidata preferida por la calle Ferraz, sede de la dirección federal del PSOE, y a Rodríguez no lo veía con confianza ni el propio Puig, aunque ayer saludó la decisión del alcalde de Ontinyent y le mostró «todo su apoyo» en el futuro.

Ese futuro no era otra cosa que lo que pretendía garantizarse Rodríguez: una posición de fuerza para tratar de repetir como aspirante socialista a la presidencia de la Diputación. En 2019, si los números salían como salieron en 2015, y después de una legislatura complicada, de enrevesada convivencia con Compromís, Rodríguez habría estado como líder del PSPV provincial en la mejor disposición para volver a optar a la vara de mando de la Diputación -siempre y cuando el PSPV lograra el diputado que corresponde al partido judicial de Ontinyent-.

Ya no será así. Rodríguez no será el secretario general del PSPV provincial y tampoco ocupará un puesto destacado en la dirección si es Caballero la nueva líder, al haber rechazado la oferta que se le planteó desde esa candidatura.

De manera que su futuro a partir de 2019 en la Diputación de Valencia se complica. Sin un cargo orgánico en el que apoyarse, y sin la confianza de los principales referentes del socialismo valenciano, fiar todas sus posibilidades al hecho de haber ocupado durante esta legislatura un puesto tan apetitoso puede no ser suficiente como para asegurarse la continuidad.

¿Y quién podría ser la alternativa? Caballero, que ahora tiene el camino expedito para hacerse con la secretaría provincial, ha apostado hasta la fecha por la política local y autonómica -fue concejal del Ayuntamiento de Valencia y ahora es diputada autonómica-. Pese a no haber hecho un pronunciamiento explícito al respecto, todo apunta a que sus opciones estarían mucho más cerca de seguir en Les Corts que en volver a la política municipal para tratar de llegar a la presidencia de la Diputación.

El nombre que sí se maneja en algunos ámbitos del socialismo valenciano es el del Secretario del Área de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa. El alcalde de Mislata jugó, como Rodríguez, uno de los papeles de máxima visibilidad en el proceso de primarias que permitió a Puig revalidar la secretaría general en el congreso de finales julio en Elche. Pero a diferencia del alcalde de Ontinyent, Bielsa ha mantenido una actitud que no ha generado desconfianza en el entorno de Puig. Algunos dirigentes socialistas se muestran partidarios de desplazar al joven alcalde de Mislata (1981) a la política provincial, convencidos de que de esa manera le alejarían de la batalla orgánica que se terminará abriendo a medio plazo tras el anuncio de Puig de no volver a presentarse a la secretaría general del PSPV.

Mientras tanto, el comité ejecutivo provincial de los socialistas se reúne hoy en Valencia para poner en marcha el calendario de convocatoria del congreso. El calendario que baraja la dirección encabezada por Ábalos sitúa la fecha del congreso a mediados del mes de diciembre, aunque si sólo hubiera un candidato esos plazos podrían acortarse de forma significativa.