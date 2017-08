Así recoge la prensa mundial los atentados en Cataluña

La prensa de todo el mundo lleva hoy a sus portadas los ataques yihadistas perpetrados en las últimas horas en la región española de Cataluña con titulares en los que destacan el terror vivido durante el atropello masivo en el centro de Barcelona y el tiroteo posterior en la cercana ciudad costera de Cambrils.

Los diarios británicos, país del que proceden la mayoría de turista extranjeros que llegan a España, dedican hoy sus portadas a esta "masacre" que se ha saldado con al menos 13 muertos, unos cien heridos y cinco terroristas abatidos, al subrayar cómo el terror ha "golpeado el corazón de Barcelona".

'The Guardian' titula 'El terror golpea Barcelona', mientras 'The Times' dice que 'El mal golpea de nuevo' al describir cómo "un paseo relajado bajo el sol se convertía en una pesadilla en Las Ramblas" en un momento en que la avenida "que es para Barcelona lo que los Campos Elíseos son para París o Covent Garden para Londres, estaba más abarrotada que nunca". Por su parte, 'Daily Telegraph' elige en portada un titular similar al de sus competidores: 'El terror golpea el corazón de Barcelona', mientras que el tabloide 'Daily Mail' remarca: "Una masacre durante las vacaciones familiares".

El diario francés 'Le Monde' destaca los 26 ciudadanos de ese país que se encuentran entre las víctimas de los ataques que han recibido un exhaustivo seguimiento por parte de todas las cadenas de televisión galas.

'¡Ahora también Barcelona!', titula el popular diario alemán 'Bild', al recordar que la ciudad española se suma a las golpeadas recientemente por el terrorismo yihadista perpetrado con atropellos masivos como Londres, Estocolmo, Niza o Berlín. El rotativo muniqués 'Süddeutsche Zeitung' habla escuetamente de 'Atentado en Barcelona', el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' titula 'Muchos muertos en atentado terrorista en el centro de Barcelona', mientras que 'Die Welt' y el berlinés 'Der Tagesspiegel' dice que el terrorismo ha llegado "al corazón de Barcelona".

En Estados Unidos

Los ataques también acaparan las primeras planas de los principales diarios estadounidenses y las grandes cadenas de televisión como la CNN han hecho un seguimiento continuo de los sucesos y el posterior operativo policial. Incluso entrada la madrugada en EE UU, CNN aparcaba la enésima polémica sobre Donald Trump y conectaba en directo con sus enviados especiales en Barcelona.

'The Washington Post', en su edición impresa titula 'El terror golpea Barcelona', mientras 'The New York Times' lleva en su portada una foto de gran tamaño sobre el ataque de Las Ramblas acompañada del titular 'Al menos 13 muertos en un ataque con vehículo en una calle española'.

El 'Wall Street Journal', en su edición europea, titula 'Un ataque con furgoneta mata a 13 en Barcelona' y el 'Miami Herald' habla de 'Día de terror: al menos 12 muertos, numerosos heridos'.

Desde China, la agencia oficial Xinhua y la televisión estatal CCTV informaron puntualmente de los atentados, destacando las condenas de toda la comunidad internacional y que al menos uno de los heridos es de nacionalidad china (un turista de Hong Kong). 'Terror en España', alerta el diario hongkonés 'South China Morning Post', mientras el oficial 'China Daily' publicó los números del Consulado en Barcelona y el Ministerio de Exteriores a los que pueden llamar las posibles víctimas chinas de los ataques.

Todos los diarios nacionales de Japón recogen hoy en primera página -tanto en sus ediciones matutinas como vespertinas- los ataques. 'Yomiuri', el de mayor tirada el país, sale con 'Terrorismo en Barcelona. 13 muertos y más de 100 heridos' y el financiero 'Nikkei' tituló '13 muertos y 100 heridos por terrorismo de Barcelona', mientras que el periódico 'Asahi' destaca que 'Terrorismo en Barcelona. 13 muertos por ataque con una furgoneta'. Por su parte, la cadena pública NHK destacó en su página web "Más de 110 muertos y heridos por el terrorismo en Barcelona. Se busca la persona que se huyó"

Aunque muchos diarios árabes han llevado a su portada los atentados en España hay algunos rotativos que ni lo mencionan. 'Jueves negro en Barcelona' titula el diario saudí 'Al Hayat', mientras el rotativo árabe internacional 'Al Sharq al Ausat' encabeza con el mensaje 'El terrorismo golpea el corazón de Barcelona'. Por su parte, el diario oficialista egipcio 'Al Ajbar' también abre su portada con esta noticia, aunque elevó la cifra de muertos a 14 -hasta el momento hay 13 confirmados- y el titular está acompañado de fotos en color donde se pueden apreciar los cuerpos tendidos en el lugar del suceso. Otros medios como el diario oficialista egipcio 'Al Ahram' no menciona en sus páginas ninguna información al respecto.

En Argelia, el diario en francés 'Choruk' habla de 'Ataque en Barcelona: una furgoneta se lleva por delante a una multitud' y el diario en árabe 'Ennahar' destaca los tres días de luto decretado por las autoridades españolas. En la vecina Túnez, el diario 'Al Chorouk' destaca que el Daesh se ha atribuido el ataque terrorista.

Y en el resto de Africa, diarios como 'Daily Nation' o 'Daily Standard' en Kenia; 'The Guardian' o 'Punch' en Nigeria; 'The Independent' en Uganda o 'Angop' en Angola, se hacen eco ampliamente de los atentados en España. En Sudáfrica, tanto 'SABC' como 'News24', dos de los principales medios del país, han realizado una amplia cobertura de los ataques reivindicado por el Estados Islámico.