La CUP reclama a Puigdemont que proclame la república antes del jueves El diputado de la CUP Benet Salellas. / Reuters Los anticapitalistas descartan pedir un adelanto electoral y ven imposible el diálogo con el Gobierno CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 16 octubre 2017, 13:27

La CUP aprieta. La formación anticapitalista ha reclamado esta mañana a Carles Puigdemont que proclame la república catalana antes del próximo jueves, antes de la última respuesta que tiene que dar al Gobierno central. “Con el Gobierno central solo se podrá dialogar y negociar de igual a igual si declaramos la independencia”, ha señalado el diputado cupero Benet Salellas, tras conocer la respuesta de Puigdemont a la carta de Mariano Rajoy y la posterior réplica de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

“La declaración o la proclamación es la propuesta que ponemos sobre la mesa. No hay otra posibilidad”, es la forma de que el Gobierno “sienta la presión”, según Salellas. Los anticapitalistas han exigido demás al presidente de la Generalitat que dé explicaciones de por qué está “cediendo a las presiones” y aclare si hay una oferta de mediación internacional, en cuyo caso pide que se haga pública. “Hay que asumir el riesgo”, ha apuntado Salellas.

La CUP ya ha dado por hecho que no seguirá en el Parlamento, aunque no ha dado el portazo definitivo. Eso sí, los antisistema no son partidarios de la convocatoria de elecciones, pues temen que el independentismo no pueda presentarse. “Hay que ver qué instrumento podemos canalizar para buscar una salida democrática”, ha afirmado el diputado de la CUP, que no cree urgente celebrar un pleno para la proclamación de la república por parte de la Cámara catalana. “La proclamación debe ser en las calles, en el Parlamento o en la Generalitat”, ha dicho. “Si no declaramos la independencia, el Gobierno no se mueve”, han rematado los anticapitalistas.

Pide declarar al Rey persona non grata

Por otro lado, la CUP de Barcelona propondrá en la comisión de presidencia que se celebra esta semana que inste a declarar persona non grata al rey Felipe VI y la Casa Real y se les retiren las medallas y reconocimientos concedidos motivado por el contexto político actual, ha explicado este lunes en rueda de prensa la concejal Maria Rovira.

El partido recupera una proposición para este miércoles que no prosperó hace un año, pero Rovira ha considerado que las condiciones "han cambiado" para que algunos partidos que se abstuvieron -como BComú y CiU- modifiquen su sentido de voto.

Rovira ha criticado que se trata de una monarquía con herencia franquista y que tiene una "cultura de imposición" en su relación histórica con Cataluña, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que la declare non grata y ha instado al resto de municipios del área metropolitana en el mismo sentido.