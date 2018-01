El PP reclama a Puig que lleve a los tribunales a Montón por las irregularidades en Sanidad La consellera Montón, en el Hospital General. / jesús signes Los socialistas sostienen que las «posibles salvedades» halladas por la Sindicatura proceden «de la época del oscurantismo» F. R. Jueves, 4 enero 2018, 00:19

valencia. El diputado popular José Juan Zaplana reclamó ayer al jefe del Consell, Ximo Puig, que lleve ante los tribunales a su consellera de Sanidad, Carmen Montón, ante las irregularidades detectadas por el informe de la Sindicatura de Comptes en ese departamento.

«La Sindicatura señaló en su informe que hay 127 millones de euros en facturas sin control previo en el Hospital General de Valencia y en el de Castellón, y 14 contratos a dedo además de fraccionamiento en los contratos, falta de fiscalización, facturas en los cajones, pagos de caja fija sin justificar y otras irregularidades. Puig debería ponerlo en manos de la Justicia ya que recientemente dijo que tenía la obligación moral de llevar todo lo que pareciera irregular a los tribunales», afirmó el coordinador de Política Social del PP en Les Corts.

El parlamentario anunció que va a pedir todos los expedientes sobre las irregularidades denunciadas por la Sindicatura y la Intervención en los gastos y contratos del Hospital General en 2016 y va a estudiar si presenta una denuncia ante la Fiscalía «en caso de no hacerlo el presidente Puig».

Zaplana pidió contundencia al presidente. «Igual que presentó una denuncia que ha sido archivada por facturas por 30 millones en el Hospital General de Castellón, ahora que hablamos de 107 millones de euros en el de Valencia debería cumplir su promesa y trasladarlo a la Justicia».

El dirigente popular considera que Puig no puede inhibirse porque es conocedor de la situación. Si no lo hace -presentar la denuncia- será cómplice o se demostrará que él no pinta nada y Montón hace lo que quiere como ha ocurrido con el contrato con el IVO, donde lo que Puig se comprometió con el IVO, Montón no lo está cumpliendo».

Por lo que respecta a las listas de espera, José Juan Zaplana indicó que hay «7.000 pacientes más en listas de espera quirúrgica que hace un año. Hay un colapso real que va a provocar la paralización de las pruebas diagnósticas y ya se están suspendiendo operaciones previstas en hospitales por el caos en la gestión y la falta de planificación de Montón».

Para José Juan Zaplana, las urgencias están colapsadas y «nadie está haciendo nada para evitar que vuelva a pasar. Se han vuelto a colapsar las urgencias como en fallas, como en verano o como en las navidades anteriores y no pasa nada. Vamos a peor y nadie está haciendo nada y ni siquiera los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO lo denuncian. Lo peor es que no están capacitados para gestionar, nadie sabe gestionar recursos humanos porque los que sabían fueron depurados».

Por su parte, el portavoz y secretario de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, aseguró que «las posibles salvedades detectadas no se generaron durante 2016, año auditado, sino que venían de la época del oscurantismo, el descontrol y las irregularidades que se gestaron durante décadas de gobiernos del PPCV».

«La diferencia entre el actual informe y las irregularidades detectadas en años anteriores es que ahora no se detecta ninguna irregularidad contable, tal y como pone de manifiesto la Sindicatura de Comptes», indicó Subías.

El diputado socialista, médico de profesión, se mostró enfadado por que el PP se atreva a pedir explicaciones al Consell por la situación de los consorcios hospitalarios, «cuando actualmente todos los procesos de contratación están supervisados y fiscalizados para garantizar la legalidad a petición de la actual conselleria».