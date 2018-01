La CEV reclama que no se focalice la corrupción en la Comunitat Valenciana La presidenta del PPCV desmarca al partido de los dirigentes que están sentados en el banquillo y considera que «son hechos del pasado» F. R. Sábado, 27 enero 2018, 00:56

Valencia El presidente de la CEV, Salvador Navarro, y la principal dirigente del PPCV, Isabel Bonig, se mostraron preocupados por las consecuencias que el resurgimiento judicial del caso Gürtel puede provocar.

Navarro insistió en reclamar que «no se focalice» la corrupción en el territorio valenciano «porque la Comunitat Valenciana es mucho más», aseguró. El líder de la CEV indicó que hay «una mejora reputacional» y que esa mancha había empezado a quedar atrás. Indicó que no sólo se ha detectado corrupción en la Comunitat, «también la hay en Andalucía, Cataluña o Madrid».

El presidente de la patronal valenciana no se mostró partidario de apartar a las empresas implicadas en casos de corrupción de la contratación pública porque eso «puede generar inseguridad jurídica». Además, hay que tener en cuenta que una compañía, dijo, no solamente son sus directivos, que se pueden haber equivocado, sino que hay muchos trabajadores y estos no tienen culpa alguna de que se anulen contratos que sí son lícitos.

La presidenta popular, Isabel Bonig, se mostró «muy preocupada» por las revelaciones de financiación ilegal del partido que se han escuchado en la Audiencia Nacional y pidió «calma y paciencia. Estamos decepcionados pero hay que esperar la sentencia», aseguró.

Desvinculó al actual partido de la época anterior, «son hechos del pasado», y reiteró que no hay ningún cargo ni en la administración ni orgánico investigado por corrupción. «Si hubiera alguno lo habríamos destituido», sentenció.

Bonig dijo que al expresidente Camps le abrió expediente el PP cuando se conoció que está investigado por el caso Valmor, indicó que seguir en el Jurídic Consultiu es una «decisión personal», aseguró que no comparte que los concejales del PP en Valencia se opusieran a pedir a Camps su marcha y afirmó que le gustaría que «cuanto antes» se señalase la apertura del juicio para el caso Taula.