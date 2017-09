El PP reclama la dimisión de la presidenta de la comisión de Ciegsa por ocultar una carta Vicente Queralt habla en Les Corts mientras Campello le observa. Un escrito remitido en julio por el exsíndic de Comptes tras las críticas del tripartito a su intervención no se traslada a los diputados B. F. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:27

valencia. El portavoz del grupo popular de Les Corts en la comisión de investigación de Ciegsa, José Juan Zaplana, pedirá hoy la dimisión de la presidenta de la comisión de investigación que se desarrolla en Les Corts por «ocultar un escrito remitido por Rafael Vicente Queralt tras las críticas a su intervención». Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, el exsíndic de Comptes envió a Marian Campello, como presidenta, un escrito registrado oficialmente en la Cámara el 12 de julio y, a pesar de haberse celebrado ya reuniones de trabajo entre los parlamentarios, no se les ha trasladado el contenido.

Zaplana considera que desde el primer día se está funcionando en la comisión «con opacidad y ocultismo, hasta el extremo de que la propia secretaria de la comisión ha ejercido hasta ahora de portavoz de un grupo», y critica que no ha habido «ecuanimidad».

Según este diputado del PP, la parlamentaria de Compromís Marian Campello «ocultó» un escrito remitido el pasado 12 de julio por el exsíndic de Comptes para que, según señala expresamente el exsíndic, se diera traslado a todos los miembros de la comisión. En el documento, Rafael Vicente Queralt explicaba que su comparecencia, en la que ofreció datos y cifras sobre lo recogido en los informes de auditoría de la Sindicatura de Cuentas a la empresa Ciegsa, fue «correcta, imparcial y objetiva». El auditor replicó de esta manera el duro ataque que recibió del tripartito tras su comparecencia.

«Si no me gusta, lo censuro»

Zaplana lamentó que el compareciente «haya tenido que presentar un nuevo escrito dirigido a la Mesa de Les Corts para que los componentes de la comisión pudiéramos conocerlo y tener acceso a él», lo que supone un ejemplo de «la idea de la democracia y de la transparencia que tiene Compromís: si no me gusta algo, lo censuro y lo guardo en un cajón para que no sea conocido».

«A Compromís no le importa coartar, limitar la libertad de expresión y ocultar información. Critican a los demás aunque sea faltando a la verdad, pero ellos no toleran la más mínima discrepancia aunque sea demostrada con datos objetivos, no con opiniones», manifestó Zaplana, para quien «a todos nos produjo vergüenza» la rueda de prensa de los portavoces de PSPV, Compromís y Podemos para «desacreditar públicamente» al exsíndic de Comptes tras su comparecencia en la comisión de Ciegsa ya que, afirmó, «organizaron una rueda de prensa para advertir y generar miedo al resto de comparecientes». Según añade, «no contentos con eso, ahora continúan intentando acallarlo ocultando sus escritos pese a que fueron ellos quienes pidieron su comparecencia».