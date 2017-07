El PP reclama que la cúpula de Compromís aclare en el Senado su financiación Isabel Bonig, presidenta del PPCV, junto a Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. / EFE Oltra, Morera y Mollà, llamados a declarar junto a los responsables de las fundaciones nacionalistas y los tesoreros de la coalición A. CERVELLERA Viernes, 14 julio 2017, 01:39

Valencia. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los diputados, aprovechó ayer su estancia en Valencia para adelantar que van a exigir explicaciones a Compromís ya que defiende que existen «serias dudas sobre la legalidad de la financiación» de la coalición. Unas explicaciones que tendrán que dar tres de los pesos pesados de Compromís, la vicepresidenta Mónica Oltra; Enric Morera, presidente de Les Corts, y Mireia Mollà, portavoz adjunta en la cámara valenciana.

Así se desprende del escrito al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y que señala que además de los tres dirigentes nacionalistas serán llamados a declarar a la comisión del Senado los tesoreros de Compromís desde 2004 a la actualidad y los responsables de las fundaciones y asociaciones vinculadas a Compromís.

Hernando pidió explicaciones sobre las cuentas de Compromís durante una comparecencia tras la reunión que mantuvo su equipo con los diputados populares en Les Corts encabezados por Isabel Bonig, presidenta del PPCV. El portavoz detalló que «son dudas económicas de financiación, campaña electoral y utilización de sociedades», aunque no quiso dar más detalles y remarcó que habrán aclaraciones en los próximos días. Hernando adelantó que pedirán la comparecencia del tesorero de Compromís en la comisión de investigación del senado que está tratando la financiación de los partidos e ironizó al asegurar que primero tendrán que aclarar quien es esa persona: «No sabemos si existe porque no lo tenemos localizado».

El portavoz popular también tuvo que responder a las preguntas acerca de la documentación que fue solicitada a Les Corts para investigar la financiación del PP. Hernando indicó que es algo que no les va a «perjudicar» y recalcó que no tiene sentido que el Congreso realice investigaciones que no son de su competencia con el único objetivo de «montar escándalo».

Esta no es la primera vez en la que los presupuestos de Compromís han estado en duda. El pasado abril el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que detallaba que existían varias deficiencias que vulneraban la norma encargada de vigilar los procesos electorales en las cuentas de 'A la Valenciana', la coalición electoral que integró en las elecciones generales del 20 de diciembre a Compromís y a Podemos.

Desde Compromís, su portavoz Fran Ferri no dudó en responder a las críticas y afirmó que «Isabel Bonig y Rafael Hernando están llevando a cabo una auténtica campaña de desprestigio». Ferri también se lamentó de que Bonig haya perdido «una gran oportunidad de contestarle al sr. Hernando cuando ha dicho que somos catastrofistas con el tema de la financiación y las inversiones».

Reunión con la CEV

Tras la reunión que mantuvieron los equipos populares del Congreso y Les Corts, Bonig y Hernando, acompañados de algunos diputados, se reunieron con Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Una cita en la que Navarro trasladó a Hernando la necesidad de fomentar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y en la que también se volvió a poner encima de la mesa la apuesta por un nuevo sistema de financiación autonómico, ya que existe una preocupación de que tras el informe que se presentará por parte del equipo de expertos el próximo 10 de agosto, no se atiendan las necesidades reflejadas en el mismo.