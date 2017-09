El PP reclama que Campello dimita por ocultar información

La no tramitación de un documento por parte de Marian Campello, presidenta de la comisión de investigación de las actividades de la empresa pública Ciegsa, llevó ayer a José Juan Zaplana, portavoz del grupo popular en la comisión a solicitar ayer al inicio de la sesión la dimisión de la presidenta y la reprobación de la misma por parte de Les Corts. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, el exsíndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, envió a Marian Campello, como presidenta, un escrito registrado oficialmente en la Cámara el 12 de julio y, a pesar de haberse celebrado ya reuniones de trabajo entre los parlamentarios, no se les ha trasladado el contenido. Zaplana no dudó en calificar la comisión presidida por la dirigente de Compromís de «tribunal chavista e inquisitorio» y exigió aclaraciones a la presidenta por ocultar el informe del exsíndic de Comptes. Campello justificó el retraso aludiendo al registro de Les Corts. Unas explicaciones que no contentaron al PP, que confirmó que seguirá denunciando estos hechos.