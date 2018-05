Rajoy ofrece entendimiento a Torra pero le avisa de que hará que cumpla la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido hoy «entendimiento y concordia» a Quim Torra una vez que sea investido presidente de la Generalitat, pero le ha avisado de que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución. Rajoy ha enviado este mensaje a Torra, ha pedido «mesura» ante la nueva situación y, en alusión a Ciudadanos, ha defendido aparcar ahora la «ansiedad», en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que lo que ha escuchado al próximo president no le gusta, pero que le juzgará por sus hechos. En esa línea, ha señalado que una vez que concluya el debate de investidura en Cataluña, el Gobierno va a apostar por «el entendimiento y por la concordia».

«Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -ha precisado- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación». Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil y ha hecho una apelación a la mesura, a la tranquilidad y «a dejar de un lado la ansiedad».

«La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta», ha añadido en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.

Antes, el presidente del Gobierno se ha puesto en contacto hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para analizar el escenario abierto en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Sánchez, que, a través de sus portavoces, ya ha dejado clara su disposición a reeditar el acuerdo para la aplicación del 155 en caso de que sea necesario, se reunirá mañana en la Moncloa con el Presidente del Gobierno. Rivera lo hará el jueves.

Los socialistas se han mostrado hoy muy «alarmados» por las posiciones defendidas por Torra ante el pleno del Parlament, que han llegado a calificar de «inadmisibles» e incluso «impropias de alguien que quiere ser presidente de la Generalitat». Sin embargo, coinciden con el Ejecutivo en que el acuerdo aprobado por el Senado en octubre del año pasado no se puede prolongar más allá de lo que en él se estableció, como pretende Ciudadanos, e insisten en que una vez se haya constituido un nuevo gobierno autonómico cesará la intervención.

«Lo que corresponde es cumplir con el acuerdo -ha planteado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos-. A partir de ahí, si se volviera a dar una actuación fuera de los marcos de la legalidad se podría volver a recurrir al 155 pero exigiría una nueva tramitación y un nuevo acuerdo del Senado con términos que no tendrían por qué ser los mismos».

Los socialistas no quieren dar nada por sentado. Sostienen que, pese a su discurso, todavía cabe esperar que el gobierno presidido por Torra se ajuste a la legalidad para evitar las consecuencias ya conocidas de una desobediencia. Por eso, Ábalos ha advertido a Rivera de que la respuesta constitucional ha de ser «firme, serena y desprovista de cualquier ataque de histeria». Ahora bien, también ha avisado a los secesionistas de que al PSOE no le temblará el pulso: «cuesta más la primera vez que la segunda».

El dirigente socialista, por otro lado, ha insistido en que además de con ley hay que ser capaz de responder a Cataluña con política y ha vuelto a hacer un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias para que se sienten en la comisión para la evaluación del modelo territorial en el Congreso.