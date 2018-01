Rajoy reaviva la opción González Pons al anunciar «los mejores candidatos» Señala que el PP reforzará la oferta electoral para 2019 aunque no da fechas de cuando designará a los cabezas de lista F. M./NURIA VEGA Martes, 16 enero 2018, 00:05

Mariano Rajoy aprovechó ayer la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, la primera tras el batacazo de su partido en las elecciones catalanas del 21-D, para anunciar que su partido reforzará la oferta de candidatos con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de 2019.

«Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos dispuestos a trabajar sin descanso para dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad española», dijo. Eso sí. El dirigente popular hizo también una referencia que no pasó inadvertida en el seno del PP valenciano. Más en concreto, una frase. «El PP tiene que elegir a los mejores candidatos», dijo. Una alusión quizá sin mayor intención, pero que a los ojos de algunos dirigentes populares valencianos consultados por este diario supone reavivar el debate abierto respecto a la posible candidatura a la alcaldía de Valencia de Esteban González Pons.

Rajoy se guardó muy mucho de señalar a nadie. De hecho, ni tan siquiera puso fechas para la apertura del proceso de designación de carteles electorales -a pesar de ser un deseo expresado en algunos ámbitos por dirigentes del PPCV, a la vista del ascenso de Cs que retratan algunas encuestas-. Eso sí, reconoció que en esos comicios «habrá más competencia y es normal». «Y no pasa nada», exclamó para añadir que lo único que sucede es que eso les va a obligar a «ser mejores y trabajar más». «Nuestros candidatos tienen que estar comprometidos con España, con el conjunto de los españoles, la ley y la defensa de la Constitución, la transparencia, la honestidad y la vocación de servicio público», remachó.

¿Y por qué González Pons? Pese a las reiteradas negativas del vicepresidente de los populares europeos -que por activa y por pasiva ha asegurado que su etapa en la política valenciana está cerrada-, las fuentes del PP valenciano consultadas por este diario concluyeron ayer que de las palabras de Rajoy puede concluirse una referencia implícita a que contar con «los mejores» en la designación de carteles electorales será un argumento determinante en la decisión del partido, incluso por encima de la voluntad expresada por los afectados. «Y más en una plaza como la ciudad de Valencia». La consideración del ‘mejor’ para la calle Génova podría estar muy condicionada por las encuestas que encarguen los populares antes de tomar una decisión sobre las candidaturas. Y en esos estudios sociológicos, el PP acostumbra a poner mucho énfasis en el grado de conocimiento incluso por encima del de la valoración. No hace falta hacer ningún ejercicio circense para concluir que González Pons no tendría rival en la primera, y así lo han demostrado las encuestas publicadas.Las opciones de europarlamentario valenciano se verían reforzadas si, como ayer avanzó El País, Rajoy se está planteando recurrir a ministros y altos cargos de su Gobierno para ocupar carteles electorales en las elecciones de 2019. La decisión sería un intento de contener el avance de la formación que lidera Albert Rivera. Si el presidente del Gobierno está pensando en movilizar a sus ministros, cabría concluir que con más motivo tendría en mente a González Pons.

En relación con el auge de los de Rivera, ayer muchos de los cargos populares que acudieron a la calle Génova no esperaban del encuentro la respuesta definitiva a los males del partido, pero sí un análisis audaz de la situación. Pero el discurso de Mariano Rajoy terminó de avivar el temor a que no se haya percibido el peligro de Cs. «Creo que en el entorno del presidente no se terminan de creer que Ciudadanos es cada vez una alternativa más madura y creíble», advirtió un representante de la formación al término del cónclave.

Barones, ministros y parlamentarios del PP asistieron, de hecho, a un ejercicio de confianza plena de Rajoy en su propia estrategia política. El jefe del Ejecutivo, en definitiva, volvió a fiar a la recuperación económica el éxito de los populares, aun teniendo que hacer frente ahora a un adversario instalado en su casa. «La economía -defendió el presidente- sigue siendo la principal preocupación de los españoles». Y en los dos años que restan de legislatura, al menos en teoría, el Gobierno confía en tener margen de maniobra para que se vean los resultados de su gestión.