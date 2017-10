Sesión de control Rajoy, a Iglesias: «La Inquisición vuelve con fuerza» El presidente del Gobierno, durante su intervención hoy en el Congreso. / Efe El presidente del Gobierno y el líder de Podemos se reprochan la presunta financiación ilegal de sus respectivos partidos MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 18 octubre 2017, 10:47

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, han protagonizado este miércoles un duro rifirrafe en la sesión de control en el Congreso, en el que se han echado en cara los 'trapos sucios' relacionados con la financiación de sus respectivos partidos.

Más información Santamaría rechaza que independentistas puedan dar lecciones de democracia

En su turno, el dirigente morado ha pedido a Rajoy que valore el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya dado por probado que el PP se financió ilegalmente a través de la ‘trama Gürtel’. "La Inquisición vuelve con fuerza", le ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha restado importancia al escrito del fiscal al recordar que es un caso que ocurrió hace catorce años en dos ayuntamientos de la comunidad de Madrid "en las que pudieron hacerse donaciones para campañas electorales". Rajoy ha señalado, además, que el PP "no está acusado" sino que aparece como responsable a titulo lucrativo: "Para eso hace falta no tener conocimiento del delito", ha argumentado.

Iglesias ha contraatacado citando a los Monty Phyton: "Nobody expects the Spanish Inquisition". Y, a continuación, ha ligado el tema con Cataluña. "Vuelvan ustedes a la legalidad, porque no se puede dialogar con quien está fuera de la ley y la Constitución. ¿Van a volver ustedes a la legalidad? Y contésteme sin ambigüedades, con un sí o un no", ha señalado el líder de Unidos Podemos parafraseando el requerimiento que el Gobierno envío a Carles Puigdemont.

Por su parte, Rajoy ha afeado al secretario general de Podemos que use ahora los argumentos de la Fiscalía cuando "la pone de vuelta y media" cuando no le gustan sus resoluciones. Y ha jugado la carta de la presunta financiación de la formación morada a través de Irán y Venezuela, instando a Iglesias a que dé explicaciones al respecto. "Me lo explica y todos felices", ha apostillado el presidente, en medio de una ovación de la bancada popular.

La sede del PP

Iglesias ha pedido al PP que vuelva a la legalidad, pida perdón españoles, devuelva el "dinero robado" y cambie de sede "para que no tengan una que se ha financiado con dinero negro". Y ha terminado citando a Pablo Casado, que hace unas semanas auguró a Puigdemont el mismo final que a Companys. "Es bueno no repetir la historia, no vaya a ser que acaben como el expresidente Ignacio González. En la cárcel", ha rematado.

Poco después de la intervención de Iglesias, la diputada de su grupo Noelia Vera dedicaba una pregunta similar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y le mostraba una foto de la sede nacional del PP, parcialmente cubierta por una bandera de España. "Intentan tapar la corrupción con la bandera", ha subrayado Vera, a lo que el ministro ha respondido con argumentos similares a los del presidente del Gobierno, pero añadiendo una petición de "respeto" a la "presunción de inocencia".