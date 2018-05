Rajoy alerta de que el Consell del Botánico imita al de Cataluña Rajoy firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Alicante junto al alcalde, Luis Barcala, y concejales del consistorio. / efe El presidente arremete contra la política lingüística y critica a los ayuntamientos tripartitos por generar «ciudades más sucias y amiguismos en las contrataciones» S. P. VALENCIA. Domingo, 6 mayo 2018, 00:12

El presidente del PP y del Gobierno central, Mariano Rajoy, visitó ayer Alicante y arremetió sin disimulos contra la gestión de los gobiernos surgidos del Pacto del Bótanico firmado por el PSPV, Compromís y Podemos. El dirigente popular criticó la política autonómica y la local. Rajoy ofreción para los alicantinos una versión local del discurso que ya ofreció hace unos días en Baleares, donde también puso en tela de juicio la actuación del gobierno insular y advirtió de que sigue un camino que deriva en el actual conflicto que se vive en Cataluña.

Rajoy celebró la llegada del PP a la alcaldía de Alicante y consideró que, de esta forma, se libra de una gobernanza como la realizada en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, los principales ejemplos de que con estas coaliciones la gestión ha ido a peor. «Ciudades más sucias y amiguismos en las contrataciones», afirmó el presidente popular, quien pasó de lo local a lo autonómico. Rajoy reprochó al Consell del Botánico su ley de plurilingüismo e aseguró que la recurrirá si no respeta la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. «Lo último que necesita la Comunidad Valenciana es seguir el ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas que causan tantas dificultades a los catalanes», afirmó el presidente, «porque eso es lo que hacen los gobiernos del cambio, gobernar poco y dividir mucho, y además crean muchos más problemas al conjunto».

Por todo ello, siguiendo la lógica de su discurso, Rajoy instó a sus cargos públicos a intentar mostrarse como una alternativa sólida. Los populares se desplegaron en Alicante en formación de ataque preelectoral. El presidente aseguró que el pacto de Estado del agua que se pretende alcanzar a nivel nacional no puede «liquidar» acuerdos previos como el trasvase Tajo-Segura, una inyección líquida que es vital para los alicantinos. Por eso, frente a los ayuntamientos y gobiernos compuestos por los partidos rivales, que «solo se dedican a crear más dificultades», Rajoy reclamó al PP que demuestre «eficacia y ejemplaridad» y haga ver a la ciudadanía que es el «mejor» gobernando.

Además, el presidente lamentó que haya «doble vara de medir» y de unos se mire siempre «la parte ancha» mientras de otros «la estrecha», si bien consideró que el hecho, según él, de que haya una mayor exigencia para el PP debe servirle al partido para «gobernar mejor» y ganar así las elecciones en 2019.

«Vamos a demostrar en el año que queda que se puede gobernar bien Alicante, en beneficio de vecinos», señaló Rajoy antes de animar a Barcala durante el acto con la militancia del PP a no perder «un minuto» y ponerse «manos a la obra porque ya hemos padecido tres años de tripartito o, lo que es lo mismo, de desgobierno». De ese tripartito, Rajoy afirmó que se trató de una «coalición de políticos que no ganaron las elecciones» y «cuya única obra es haber hecho perder el tiempo a los alicantinos durante tres años» después de «pactar en el despacho lo perdido en las urnas». Para Rajoy, el tripartito del PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís en Alicante no tuvo «proyecto ni acuerdo» y «su único afán fue arrinconar al partido que ganó las elecciones» y «privar a los alicantinos de un buen gobierno».