¿Dónde está Rajoy? El presidente ha dejado en manos de Soraya Sáenz de Santamaría el discurso oficial del Gobierno sobre Cataluña y mantiene el mismo mutismo en Twitter. ¿Es adecuada esta estrategia? YOLANDA VEIGA Domingo, 1 octubre 2017, 19:01

Habrá que esperar hasta esta noche para hacer una valoración definitiva, pero hasta el momento no hay rastro de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno ha dejado en manos de la vicepresidenta Soraya Soraya Sáenz de Santamaría la comparencia pública de mediodía (la hora del Telediario) sobre los acontecimientos de Cataluña. Y mantiene el mismo mutismo en Twitter, donde su última actividad fue ayer, cuando retuiteó una imagen de la sede de la Guardia Civil en Barcelona llena de ramos de flores que habían dejado los ciudadanos de forma anónima. Tres analistas políticos valoran la estrategia comunicativa del presidente del Ejecutivo en el día en que medio mundo está pendiente de lo que ocurre en España.

Antoni Gutiérrez-Rubí «Es su estilo, no dar la cara»

«Desde el punto de vista de la comunicación política es, como mínimo, sorprendente. Pero, por otro lado, es el 'estilo Rajoy': evitar dar la cara. El presidente del Gobierno debería haber hablado anteayer, ayer, hoy... y explicado las medidas policiales para tratar de frenar el referéndum en Cataluña. España está estos días en boca de todos los medios de comunicación internacionales y el líder del país no sale a dar su versión de los hechos. Su estrategia y su actitud es impropia de la situación que estamos viviendo. No solo no ha hecho él la comparencia desde La Moncloa, tampoco ha dicho nada en Twitter, otro signo de que está escondiendo la cabeza. Habrá que esperar hasta que acabe la jornada pero no me sorprendería que, vista la actitud durante todo el día, no dijera nada», opina el asesor en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí.

Miguel Ángel Rodríguez «Es coherente con su forma de trabajar, está esperando»

«No me atrevería a decir si la estrategia del presidente del Gobierno es la adecuada o no, pero sí está absolutamente en la línea que está llevando el Ejecutivo en este asunto. Que es una posición de observador. Entiendo que Rajoy está esperando a que acabe la jornada para hacer algún tipo de declaración y que si no la hace hoy la hará mañana como tarde. Me habría sorprendido lo contrario, que a mitad de día saliera hablando, no sería coherente con su manera de trabajar. Él está esperando para hacer un balance total, que es la misma estrategia que están adoptando también otros partidos. De hecho, Pedro Sánchez está actuando igual y está aguardando a que acabe la jornada. Rajoy ha elegido a Soraya Sáenz de Santamaría para la comparecencia de mediodía. No olvidemos que es la vicepresidenta y, además, una persona acostumbrada a este tipo de comunicaciones», valora Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la agencia de comunicación 3aww.

David Redoli «Soraya Sáenz de Santamaría es una elección segura»

«La estrategia comunicativa de Mariano Rajoy respecto al referéndum de Cataluña es adecuada o no en función del objetivo que persiga. Si está haciendo un cálculo electoral lo está haciendo bien. Porque está transmitiendo a sus votantes que él maneja la situación, que da la órdenes y va dejando que sucedan los acontecimientos. No le hemos visto en todo el día porque no quiere anticiparse, quiere tener el escenario completo antes de comparecer, que lo hará seguramente al final, para dar una imagen presidencial. La elección de Soraya Sáenz de Santamaría para la comparecencia ha sido una elección segura. Es abogada, tiene entrenamiento... pero la sociedad busca líderes políticos, que inspiren, que busquen algo de luz... y desde ese punto de vista la estrategia de Rajoy no es acertada. Desde el punto de vista de solucionar un problema no lo está haciendo bien. Está aplicando la ley a rajatabla, sí, pero a un presidente de Gobierno se le pide algo más, que busque soluciones. En todo caso, si yo fuese su asesor político le recomendaría que esperar a que acabara el día antes de salir», comenta David Redoli, presidente de la Asociación de Comunicación Política.