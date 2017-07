Rafael Hernando: «Hay serias dudas sobre la legalidad de la financiación de Compromís» Rafael Hernando e Isabel Bonig se han reunido esta mañana. / EFE El portavoz del PP en el Congreso espera que en los próximos días su tesorero, al que no tienen identificado, acuda a la comisión de investigación del Senado para aclararlo EFE Valencia Jueves, 13 julio 2017, 13:38

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha manifestado hoy que hay "serias dudas sobre la legalidad de la financiación" de Compromís y que espera que en los próximos días su tesorero, al que no tienen identificado, acuda a la comisión de investigación del Senado "para aclarar su financiación".

"Son dudas económicas de financiación, campaña electoral, utilización de sociedades", según ha afirmado Hernando en una rueda de prensa en Valencia, en la que ha agregado que el tesorero "debe tener todas las respuestas" y "ya las aclarará en su momento".

Preguntado por si la petición de documentación de casos de supuesta corrupción que afectan al PP de la Comunitat Valenciana por parte de la comisión de investigación sobre financiación de partidos creada en el Congreso podría afectar a la resolución final, ha asegurado que ya saben sus conclusiones: "El PP es muy malo, nos hemos financiado ilegalmente y vamos dopados a las elecciones". "No nos va a perjudicar. No tiene sentido que el Congreso investigue cosas que no son de su competencia porque ya hay una comisión en el parlamento valenciano" y hay que "respetar el ámbito territorial".

Por eso, ha asegurado que han pedido a la Mesa de la comisión que lo aclare aunque "el tripartito se ha negado" y, según Hernando, habrá pensado en "montar escándalo para seguir con este chicle que parece que les da buenos resultados electorales y así mientras hablan de eso, no hablan de las cosas que les interesan a los ciudadanos, el empleo, los impuestos, la educación, la sanidad".

Hernando ha calificado de "grave" el acuerdo tripartito entre Ciudadanos, PSOE y Podemos para "encubrir la financiación de sus campañas electorales" y ha asegurado que solo buscan "una caza de brujas" contra el PP.

Hernando ha respondido así al ser preguntado por la comisión del Congreso que investiga la financiación de su partido, cuyas finanzas, ha dicho, "han sido investigadas por cielo, tierra, mar y aire" y "aclaradas también en un procedimiento judicial".

Ve "chocante" que haya habido un acuerdo tripartito "para investigar la presunta financiación del PP sin estimar cuál es el ámbito temporal ni el territorial ni el competencial ni el de separación de poderes, que ya está dando problemas", y a su vez haya "una parte del encubrimiento entre Cs, PSOE y Podemos en torno a la financiación de sus campañas electorales y esto es lo grave".

Hernando, que ha asegurado que en esa comisión están haciendo las cosas "muy mal", ha incidido en que "intentar montar juicios paralelos se hace en sistemas con escasa calidad democrática. Esto me parece un gravísimo error", ha subrayado. "Ya lo advertimos desde el principio, nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones habidas y por haber sobre nuestra financiación pero nos gustaría también que los demás lo hicieran", ha apostillado.

A su juicio, lo que ocurre en la comisión del Congreso, "no es un pacto para luchar contra la corrupción, es un pacto para usar ese asunto con el objetivo de desgastar al PP". "Por eso también hoy hay una comisión en el Senado que trabaja para investigar la financiación de esos que no quieren ser investigados en el Congreso", ha agregado.

Según ha asegurado, "mientras a la del Congreso, el Consejo General del Poder Judicial le dice que no puede montar un juicio paralelo, la del Senado funciona con absoluta normalidad". "Espero que los tesoreros de esas tres fuerzas políticas que van a ir esta mañana nos digan cómo han financiado sus campañas políticas", ha afirmado.