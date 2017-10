La radio de À Punt comenzará a emitir en diciembre El magacín cultural ya tiene presentadora y también se estrenará una web con contenido infantil LAS PROVINCIAS Martes, 31 octubre 2017, 17:17

La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) informó de que el primer programa de radio de À Punt ya tiene presentadora. La radio comenzará a emitir con un magacín cultural y social el próximo mes de diciembre. También se estrenará una web con contenido básicamente infantil. À Punt Mèdia ha optado por una profesional comprometida con los medios públicos para conducir y codirigir el espacio de radio con el que empezarán las emisiones durante el mes de diciembre. Se trata, como informó la CVMC en su web, de Jèssica Crespo, quien la corporación considera que se ha ganado el reconocimiento profesional en una emisora consolidada y con tanta tradición como la cadena SER y se suma al reto de poner en marcha los medios públicos valencianos.

Crespo se incorpora así a todo el equipo que ya está trabajando en À Punt para ponerlo en marcha. Crespo será la codirectora del programa y trabajará codo con codo con la productora que se haga cargo del magacín, bajo la supervisión del departamento de contenidos y programas de la nueva radiotelevisión valenciana, que encabeza César Martí. “Es un reto profesional importante porque soy una convencida de la necesidad de unos medios de comunicación públicos, de calidad y en valenciano”, explica la periodista. “Como todos los que hacemos radio soy una enamorado de este medio y es un privilegio poder estrenar esta ilusionante etapa y con un equipo tan entusiasta”, agrega Crespo.

Sin servicios informativos

Desde la dirección de los medios de comunicación autonómicos aseguran que han hecho “un proceso de reflexión profundo sobre cómo iniciar las emisiones” y también “sobre quién debía ser la primera voz que debía sonar en la radio de À Punt”. “Queríamos a que fuera una mujer. Debía ser una persona con experiencia en el medio, con un perfil joven, pero conocida y con soltura delante del micrófono. Y, ni que decir tiene, con el valenciano como lengua materna”, añaden. La cúpula del ente autonómico señala que son conscientes “de la necesidad de empezar a comunicar, y por eso lo hacemos a partir de la radio. El medio de proximidad por excelencia. Un medio tradicional, que inspira calidez”. Asimismo, adelantan que en esta primera fase “no habrá servicios informativos, pero sí que habrá un magacín, el título del que aún está por decidir, con temas que interesan a la audiencia. “Cultura, sociedad, medio ambiente, tradiciones... Será un espacio que saldrá fuera de las paredes del edificio de Burjassot una vez a la semana y se hará visible por todo el territorio. De norte a sur, de este a oeste”, subrayan.

En el comunicado detallan que el magacín que conducirá Crespo no será la única programación que estrenará À Punt. El departamento de Contenidos está trabajando en una serie de espacios sobre música, literatura y medio ambiente, entre otros. Algunos de ellos están vinculados con contenidos que también tendrán su formato televisivo. En algunos casos, los presentadores serán los mismos, y en otros serán diferentes. De esta manera, aseveran desde la CVMC, “comenzamos con el modelo que proponemos: apostando por el transmedia”. De momento, y hasta que no se incorporen trabajadores a la nueva RTVV, no habrá servicios informativos. “El proceso de incorporación de profesionales está siendo lento”, confiesan, y añaden que “hay muchas personas inscritas en las bolsas de trabajo y el sistema es muy garantista”.

La web, para niños y también en inglés

Aparte de la radio, la CVMC pondrá en marcha una página web que contendrá “básicamente series y programas infantiles, tanto en valenciano como en inglés”. En la corporación aseguran que también se fijarán “mucho en los rodajes que se inicien para la programación de televisión”. Y adelan que “se darán a conocer las caras y las voces que se harán habituales y familiares para los valencianos y las valencianas en los próximos meses”. “Al mismo tiempo que trabajamos para iniciar las emisiones de radio y web continuamos implementando toda la tecnología necesaria, y diseñando los espacios informativos para todos los medios”, indican.