La quita de la deuda acerca a Sánchez y Puig Pedro Sánchez y Ximo Puig, en Valencia. / irene marsilla El jefe del Consell marca distancias en este debate con los barones con los que compartió estrategia contra el secretario general del PSOE El líder del PSOE vino a asumir en Valencia la condonación F. M. VALENCIA. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:48

Pedro Sánchez visita Valencia el próximo lunes. Su última presencia en la capital es cercana. Se produjo el pasado 20 de noviembre. Ese día, la dirección federal del PSOE y la ejecutivas del PSPV que encabeza Ximo Puig mantuvieron una reunión conjunta de trabajo. Una manera de visualizar el respaldo de la calle Ferraz a la manifestación que había tenido lugar 48 horas en la capital valenciana, en defensa de una financiación justa.

De aquella reunión, los socialistas sacaron adelante un documento en el que se explica que la suficiencia financiera debe de ser una de las «características centrales del modelo de financiación futuro para todas y cada una de las CC AA, incluyendo la resolución de los problemas de déficit excesivo acumulado». Ante los medios de comunicación, Sánchez reivindicó que «de una vez por todas se resuelvan las deudas históricas que tiene el Estado con algunos territorios, especialmente con la Comunitat Valenciana».

El líder socialista no citó de manera expresa la condonación de la deuda. Pero los dirigentes del PSPV consultados por este diario consideraron ayer que de sus palabras se desprendía un respaldo explícito a esa reivindicación, que el Gobierno valenciano también ha trasladado al Ministerio de Hacienda y que cifra en 20.245 millones de euros.

Susana Díaz llegó a defender en Valencia la condonación de la deuda generada por el FLA

La coincidencia del secretario general del PSOE con Puig, en esa reivindicación, contrasta con la oposición radical que algunos de los más señalados barones socialistas -Andalucía, Extremadura, Asturias y Aragón- han expresado a esa posibilidad en las últimas horas. La propuesta del candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, que incluye en su programa electoral la condonación de parte de la deuda de Cataluña, así como la de las otras CC AA, ha levantado en armas a muchos de los barones que se enfrentaron a Sánchez hace ahora algo más de un año, y que terminaron derribándolo en aquel comité federal del 1 de octubre. De hecho, una de las notas más destacadas es que el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, respaldó entonces lo que algunos bautizaron como 'golpe de estado' en la calle Ferraz. Y sin embargo, ahora mantiene si no una coincidencia, sí una posición mucho más cercana a Sánchez que a la de esos barones socialistas -Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Javier Fernández o Javier Lambán-.

Sánchez no se ha pronunciado explícitamente sobre la quita de la deuda, ni siquiera a raíz de las críticas de los barones a la propuesta de Iceta. Eso sí, desde su entorno se considera que el candidato socialista catalán tiene al menos el derecho a tratar de obtener el mejor resultado posible en las elecciones catalanas sin que sean sus propios compañeros de partido los que salgan a cuestionar sus propuestas. Pese al silencio de Sánchez, algunos de los barones más cercanos al líder federal -Iceta es uno de ellos- como el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que el jueves respaldó la propuesta de un quita de deuda para Cataluña y otras comunidades, entre ellas la suya.

Fuentes de la dirección del PSPV remarcaron ayer que la reivindicación de una condonación de la deuda no sólo no es exclusiva del PSPV o de los socialistas catalanes, sino que la propia presidenta de la Junta de Andalucía la ha asumido en alguna ocasión. De hecho, en febrero de 2016 el presidente valenciano y la líder andaluza se mostraron partidarios de condonar la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las regiones infrafinanciadas. Díaz llegó a decir que aquello era un «instrumento objetivo que no enfrenta territorios».