«Quiero retirarme del foco y preparar mi comparecencia» Martes, 24 abril 2018, 00:01

«Es una cuestión de salud mental», señaló ayer Lluismi Campos a LAS PROVINCIAS para explicar la medida anunciada ayer por el Bloc. «Hay que ir por delante. Quiero retirarme del foco y preparar mi comparecencia en el Senado sin estar pendiente de otras cosas», explica uno de los grandes colaboradores de Enric Morera al frente del Bloc en su etapa de travesía en el desierto y hasta las elecciones de 2015.

«Ya sé que muchos dirán que me han apartado, pero es una decisión mía y creo que es lógica. El Bloc, así, da la cara. Yo no he hecho nada raro pero me aparto porque es necesario para evitar especulaciones», asegura Campos, que durante la última semana ha acudido a Les Corts pero no ha podido seguir sus rutinas habituales, «y eso no es bueno para nadie».

«No preparo una defensa, sino mi comparecencia, que quiero que sea clara. Espero reincorporarme el 1 de junio, cuando haya podido explicarme con tranquilidad en el Senado», señaló Campos, quien recibió mensajes de compañeros del Bloc agradeciéndole el gesto e incluso el reconocimiento personal de miembros de la dirección de Compromís.