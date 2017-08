Carolina Punset y los tránsfugas de Ciudadanos se acercan al nuevo partido de Aguar La eurodiputada de Cs Carolina Punset, junto a Aguar y los exdiputados de Ciudadanos. / EFE La eurodiputada y dos parlamentarios autonómicos participarán en la escuela de formación de Contigo Somos Democracia ARTURO CERVELLERA y JOAN MOLANO Viernes, 4 agosto 2017, 19:18

Contigo Somos Democracia (CSD), el nuevo partido encabezado por el diputado provincial José Enrique Aguar, sigue ganando adeptos. Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos, y los parlamentarios autonómicos Alexis Marí y Domingo Rojo participarán en la escuela de formación de verano que organiza la plataforma del partido.

Fuentes del partido avanzan que las jornadas tendrán lugar en Benidorm el próximo dos de septiembre y en ellas intervendrán, además de cargos públicos, otros expertos en diferentes temáticas relacionadas con el mundo de la política. La ponencia que correrá a cargo de la eurodiputada girará en torno a la situación actual de la Unión Europea, mientras que Marí y Rojo protagonizarán junto a Aguar una conferencia sobre el papel de los gobiernos y las diputaciones en el siglo XXI. El resto de charlas tratarán otros asuntos como el liderazgo, la educación, la cooperación internacional, la transparencia y el buen gobierno o la agricultura, el agua y el medio ambiente.

La relación de los tres participantes con Ciudadanos es casi nula. Los diputados tránsfugas, desde su paso al grupo de los no adscritos, han roto completamente el contacto con el partido del que ya llevaban meses distanciados. Rojo también ha sido el primer parlamentario autonómico que ha formalizado la marcha a CSD, mientras que Alexis Marí, que mantiene una excelente relación con Aguar, no ha efectuado su paso, aunque tampoco ha descartado esta posibilidad. Esta postura la comparte también David de Miguel, ahora diputado no adscrito en Les Corts.

Punset siempre se ha considerado un verso suelto dentro del partido. La eurodiputada se ha enfrentado en diferentes ocasiones contra la dirección de Ciudadanos, de la que ella formó parte, y no ha dudado en expresar sus criticas por decisiones que ha llevado a cabo Ciudadanos como apoyar la investidura del presidente Mariano Rajoy o asimilar parte del discurso regionalista en la Comunitat. Unos comentarios que le han valido reproches de sus compañeros de filas, que le han invitado a dejar su asiento en el Parlamento Europeo y devolver su acta de diputada.

Más de 850 afiliados

Contigo ha ido creciendo en los últimos meses hasta superar los 850 afiliados con los que cuenta en la actualidad. El partido, que tiene presencia en toda España, tiene el mayor número de inscritos en la Comunitat, donde roza los 400 afiliados. También tiene agrupaciones en Andalucía, Madrid, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Canarias. La formación, que cuenta con una ideología de centro y se define como progresista y europeista, ha logrado un gran número de representantes institucionales entre sus filas, que provienen de Ciudadanos y de otros partidos. Las dos últimas incorporaciones se han dado en Benidorm, con dos concejales. Uno de un partido local y otro que formaba parte de los verdes.

La formación que dirige de forma provisional Aguar también tiene previsto realizar el congreso nacional fundacional, que establecerá las bases de la formación, el 21 y 22 de octubre en Granada, una cita en la que participarán 400 compromisarios y que desde CSD apuntan que llegarán con más de 1200 afiliados.