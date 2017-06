Puigdemont no logra sumar más apoyos a la consulta secesionista unilateral Aspecto de la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum celebrada ayer en el Parlamento de Cataluña. / Albert Gea / reuters El Pacto Nacional por el Referéndum anuncia su disolución aunque pide que su espacio siga vivo en la reserva CRISTIAN REINO barcelona. Miércoles, 7 junio 2017, 00:17

El proceso soberanista catalán ahora que se acerca a su momento decisivo sigue arrastrando el mismo problema estructural que en la noche electoral del 27-S de 2015, que no es otro que el independentismo tiene mayoría absoluta en la Cámara catalana, pero no tiene la mayoría social. Junts pel Sí y la CUP obtuvieron el 47,8% de los votos en las pasadas elecciones, el mejor resultado obtenido nunca por el secesionismo, pero sin alcanzar el 50% de los sufragios. Ese es el apoyo con el que cuenta Carles Puigdemont para celebrar un referéndum unilateral entre finales de septiembre y principios de octubre.

Un respaldo importante, pero todavía insuficiente, según pudo comprobar el propio presidente de la Generalitat catalana en la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum celebrada ayer en el Parlament.

Este organismo, que agrupa a casi un centenar de entidades de la sociedad civil local que están a favor de que Cataluña decida su futuro en una consulta acordada, entre otras, el FC Barcelona, la Confederación de Cámaras de Comercio, los sindicatos UGT y CCOO, el consejo de universidades públicas catalanas, asociaciones de vecinos, y organizaciones empresariales como la Cecot y Pimec, evitó dar un apoyo abierto a la consulta unilateral. «El Pacto ni avala ni desautoriza ninguna de las decisiones que tome la Generalitat», afirmó su máximo responsable, Joan Ignasi Elena. De hecho, horas antes de la reunión, desde el Palau de la Generalitat deslizaron que Puigdemont no pediría a las entidades que tomaran una posición explícita de respaldo a la consulta no pactada, en parte porque durante los últimos días ya había pulsado la opinión de alguna de las entidades participantes y se exponía a recibir algunas negativas. Entre otros, el de Catalunya en Comú, el emergente pero potente partido de Ada Colau.

Los 'comunes' de la alcaldesa, que no acudió al encuentro porque está de baja maternal, defienden la celebración de una consulta, pero acordada con el Gobierno central. Como expresaron Pablo Iglesias y Xavier Domènech, la izquierda alternativa considera «legítima» una consulta unilateral, pero para poder hablar de un referéndum tiene que ser vinculante, con garantías democráticas y con efectos jurídicos, no un nuevo 9-N, como entienden que se hará de nuevo en esta ocasión.

Rumbo a la consulta

Después de la carta que Puigdemot envió a Rajoy para negociar la consulta y que el presidente del Gobierno respondió de inmediato cerrando todas las puertas a la celebración de un referéndum, el independentismo cree que ha llegado la hora de poner en marcha la vía unilateral. Esta apuesta formal por la consulta a las bravas y sin el acuerdo del Gobierno quedará plasmada esta semana -«en pocos días», dijo en la reunión- cuando el presidente de la Generalitat anuncie de manera solemne la fecha y la pregunta del referéndum. En cualquier caso, la Generalitat insiste en que no cerrará la puerta al diálogo hasta el «último minuto de la prórroga» y que siempre tendrá una rendija abierta por si Rajoy se aviene a sentarse a hablar de la consulta.

Esta doble posición del Ejecutivo catalán quedó simbolizada en el Pacto Nacional por el Referéndum. La entidad anunció ayer que da por concluida su labor, pero no desaparece. Su comisión ejecutiva anunció su dimisión, aunque no quiere decir que el Pacto no pueda volver a reunirse en el futuro. «El Pacto debe seguir, está vivo. Se convocará cada vez que los acontecimientos políticos lo requieran», señaló Elena. Desde el Ejecutivo catalán consideraron compatible apostar por la vía unilateral y mantener en la reserva el Pacto.

De esta manera Puigdemont mata dos pájaros de un tiro. Evitó a sus miembros tomar posición ni a favor ni en contra de la vía unilateral, lo que hubiera fracturado este organismo, y al mismo tiempo le permite decir, de cara a cargarse de razones pensando en el exterior, que en todo momento mantiene la puerta abierta al diálogo.

Y sobre todo, logra que los 'comunes', un actor político relevante, especialmente en el área metropolitana, no se desmarquen del todo. Un equilibrio que permite al Gobierno exhibir una mayoría transversal favorable al derecho a decidir; eso sí, en genérico.

Algunos de los presentes a la reunión de las entidades favorables al derecho a decidir, como los sindicatos UGT y CC OO, reclamaron a Puigdemont que garantice la seguridad jurídica de los funcionarios después de que el Gobierno central haya advertido estos días que la primera obligación de un empleado público es la «lealtad» a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

El presidente Puigdemont concluyó su intervención con un llamamiento a la tranquilidad a los funcionarios y garantizándoles seguridad jurídica. «Estamos con vosotros», afirmó.

El Gobierno catalán se ha visto obligado a «preservar» a los trabajadores públicos de la mesa de contratación de las empresas que fabricarán las urnas. Ante la negativa de los funcionarios a exponerse, esta mesa la integran solo altos cargos.