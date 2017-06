Puigdemont activa la vía unilateral poniendo fecha al referéndum Carles Puigdemont. / Alejandro García (Efe) Lo hará a primera hora de la mañana, con una declaración institucional en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras EFE Viernes, 9 junio 2017, 02:07

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciará hoy la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia de Cataluña que pretende celebrar y activará así la vía unilateral, sin el aval del Estado y pese a las advertencias judiciales.

Lo hará a primera hora de la mañana, con una declaración institucional en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, justo después de que, a las 9:30 horas, comparta su anuncio en una reunión extraordinaria del ejecutivo catalán.

Acompañarán a Puigdemont y Junqueras los 61 diputados de Junts pel Sí (JxSí) -incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pero ya no el exconseller de Justicia Germà Gordó, investigado por el caso 3%, que se ha dado de baja del PDeCAT y ha pasado a ser diputado no adscrito- y los 10 de la CUP, para visualizar el apoyo de la mayoría independentista al referéndum.

La pregunta del referéndum cuenta con el visto bueno de las diferentes formaciones que componen esa mayoría: el PDeCAT, ERC, Demòcrates, MES -todas ellas integradas en el grupo parlamentario de JxSí- y la CUP.

A lo largo de los últimos días, Puigdemont ha abierto consultas con representantes de las distintas fuerzas independentistas, para intentar conjugar el concepto de "Estado independiente", sugerido por el PDeCAT, con el de "república", preferido por ERC y la CUP, y una fórmula para hacerlos compatibles sería, según fuentes soberanistas: "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república?".

En cuanto a la fecha, en círculos soberanistas, el 1 de octubre es el día que más suena como posible fecha del referéndum, aunque según las fuentes consultadas tampoco sería una sorpresa el domingo siguiente, 8 de octubre.

Fuentes de las fuerzas independentistas aseguran que uno de los escenarios barajados consistía en que el Parlament aprobara en torno a la Diada del 11 de septiembre una ley para amparar el referéndum, que se celebraría el 1 de octubre o, en su defecto, el día 8.

Según las fuentes consultadas, dependiendo de la "virulencia" con la que responda el Estado ya antes de agosto para impedir el referéndum, "no es descartable" que, llegado el caso, se opte por avanzar la votación al simbólico 11 de septiembre.

Por si acaso, JxSí y la CUP promueven una reforma del reglamento del Parlament para habilitar la segunda quincena de agosto, con el fin de avanzar los trámites necesarios o incluso aprovechar para convocar un pleno de aprobación de la ley del referéndum.

Según las fuentes consultadas, otra hipótesis que hay encima de la mesa de las fuerzas independentistas es que sean los diputados de JxSí y la CUP los que aprueben una convocatoria formal del referéndum, aunque el plan A es que sea Puigdemont quien firme el decreto de convocatoria, con el apoyo de todo el Govern.

La provisionalidad de todas las alternativas que sopesa el Govern se debe a que se desconoce hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para frenar el referéndum, una respuesta que condicionará la estrategia y el calendario de Puigdemont.

Hoy, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha afirmado que el anuncio sobre la fecha y la pregunta del referéndum "forma parte de un compromiso que tenemos asumido y al cual no fallaremos -ha dicho-".

Desde Barcelona, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avisado: "Si lo que Puigdemont o el Govern plantean es una actuación que no cabe en el marco constitucional, el Gobierno, en el ejercicio de nuestras obligaciones, porque es nuestra obligación garantizar que la ley se cumpla en España, deberemos actuar en consecuencia, pero como no sabemos todavía en qué consiste, no vamos a anticipar ninguna medida".

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha dicho que, si él fuese empresario y concurriese al concurso licitado por la Generalitat para fabricar las urnas, tendría muy claro que cuando se presento a un concurso, se presento para algo legal.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado que el Gobierno dispone de "todos los instrumentos necesarios" para proteger a los ciudadanos y a los funcionarios ante posibles "amenazas" con la eventual celebración de un referéndum.

Por su parte, el exentrenador del Barça Josep Guardiola, que leerá un manifiesto en el acto del domingo convocado por las entidades soberanistas en Montjuïc, ha defendido hoy el referéndum en Catalunya Ràdio: "Lo único que hacemos es pedir ejercer el derecho al voto, no hacemos nada corrupto, no robamos el dinero de la gente, solo pedimos que la gente pueda votar".