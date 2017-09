Puig le recuerda a Sánchez que la Comunitat es una «nacionalidad histórica»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, subrayó ayer que la Comunitat Valenciana es una «nacionalidad histórica» y añadió que no cree productivo entrar en un «debate nominalista». Puig se pronunció en estos términos al ser preguntado por las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que proclamó que «al menos» Cataluña, País Vasco y Galicia tendrían la consideración de nación.

Puig señaló que la Comunitat es una nacionalidad histórica no porque no lo diga él, sino porque «lo dice el Estatuto de Autonomía, que es la norma básica del funcionamiento de nuestra comunidad». Por tanto -apuntó- «entrar en un debate nominalista no creo que sea productivo».

No obstante, el jefe del Consell subrayó que «más allá de eso, es evidente que en España se ha configurado un estado autonómico que nosotros pensamos que debe caminar hacia un estado federal, en el que se garantice la igualdad de los ciudadanos y la singularidad de los territorios, y evidentemente eso se puede combinar perfectamente en un estado compuesto como es el nuestro».

Puig ya se pronunció hace pocos días en relación con el debate sobre nacionalidades y nacionalismos. En una entrevista publicada por La Razón, el jefe del Consell proclamó que no era «nacionalista valenciano ni nacionalista español».

Por otro lado, el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, pidió ayer «no alimentar alegremente» debates sobre el concepto de nacionalidad e instó a tener «serenidad, búsqueda de consensos» y «amplios acuerdos» en la cuestión territorial. Moragues ha defendido la vigencia del artículo 2 de la Constitución que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.