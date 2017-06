Puig rechaza la bicefalia y dice ahora que integrará a los sanchistas en su ejecutiva Ximo Puig, antes de iniciar ayer el comité nacional del PSPV. / j. monzo El líder del PSPV ofrece su perfil más pactista en una reunión con Ábalos, que le recrimina no haber contado hasta la fecha con todo el partido FERRIOL MOYA Sábado, 10 junio 2017, 00:00

valencia. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, trató de ofrecer ayer su perfil más pactista. El líder de los socialistas valencianos mantuvo una reunión con José Luis Ábalos, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y hombre de confianza de Pedro Sánchez. La cita, la primera desde el varapalo cosechado por Puig en las primarias del 21 de mayo -apoyó a Susana Díaz, que cosechó un paupérrimo 27% de respaldo en el socialismo valenciano- permitió abordar el horizonte congresual del socialismo valenciano, horas antes de que el comité nacional aprobara la convocatoria del conclave del PSPV para el último fin de semana de julio.

Durante los últimos días, Ábalos había venido enviando el mensaje de que cabía el escenario en el que Puig, presidente de la Generalitat y secretario general, no compatibilizara las dos responsabilidades. Es decir, abría la posibilidad a una bicefalia en la que quien asumiera las máximas responsabilidades orgánicas no fuera necesariamente el presidente de la Generalitat. La candidatura alternativa a Puig ha venido cogiendo cuerpo no sólo como consecuencia de su derrota en las primarias -como consecuencia del excesivo protagonismo orgánico asumido en la caída de Pedro Sánchez- sino tras algunas decisiones polémicas, como el nombramiento de su ex número tres, José Manuel Orengo, como coordinador de su campaña de primarias, o el anuncio de que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, formarían parte de su nuevo equipo -ambos apoyaron a Díaz y no suponen, por tanto, integrar al resto del partido-.

Puig, ante Ábalos, defendió la conveniencia de que no exista una bicefalia. Aludió al momento que vive el partido, que gobierna la Generalitat gracias a un acuerdo, el del Botánico, con Compromís y Podemos, y consideró más adecuado seguir manteniendo sobre una misma persona el liderazgo orgánico y el institucional. Obviamente, esa circunstancia le deja a él mismo como única opción posible para la secretaría general.

Ábalos, por su parte, aludió a la necesidad de que la militancia se pronuncie. Incluso reiteró ese criterio que unos minutos antes había sostenido ante los medios de comunicación respecto a la necesidad de que quien se considere con ganas de presentar su propia candidatura, se atreva a dar el paso. La proximidad del congreso federal hace muy probable que esa decisión -en el caso de que alguien la termine protagonizando- no se conozca antes del próximo fin de semana.

Puig se mostró dispuesto a integrar en su nueva ejecutiva a todas las sensibilidades del partido. De hecho, vino a plantear que eso es lo que ha venido haciendo hasta la fecha. La alusión sí que provocó un comentario por parte de Ábalos, que puso en cuestión esa referencia a la integración, al recordar que buena parte de los cargos públicos e institucionales del partido atendieron el llamamiento de Blanquerías para respaldar a Puig y su apuesta por Susana Díaz -hecho que deja claro que entre ese equipo no está representado el 68% de militantes que respaldaron a Pedro Sánchez-.

Coordinación con el Botánico

El comité nacional de ayer dio luz verde a la convocatoria del XIII congreso que los socialistas valencianos celebrarán el último fin de semana de julio en Elche. El máximo órgano entre congresos de los socialistas valencianos aprobó una propuesta de ordenación de ese cónclave que, en séptimo punto, al hacer referencia a la ponencia marco, establece que será la ejecutiva del PSPV la que se encargará de su redacción. Y añade: 'La Comisión Ejecutiva Nacional trabajará en coordinación con los responsables de la redacción del acuerdo del Botánico para la redacción de la Ponencia Marco'.

El artículo alude a la redacción del acuerdo del Botánico, en el que participaron tanto el PSPV como Compromís y Podemos. De manera que cabría concluir que los socialistas valencianos tienen en mente consultar con sus socios esa ponencia marco.

El mismo texto, en su artículo 11.4, el que hace referencia a la recogida y presentación de avales, establece que el periodo de recogida y presentación de avales 'tendrá una duración de 12 días, se iniciará el día 21 de junio y concluirá el día 2 de julio a las 12 horas'. Es decir, ese periodo de 12 días incluye cuatro jornadas que no hábiles -dos sábados y dos domingos- y concluye precisamente en jornada dominical.

En el comité de ayer, las intervenciones de algunos de los sanchistas que intervinieron llegaron a reclamar que el congreso del PSPV se celebrara no el último fin de semana, sino en septiembre. La propuesta iba dirigida obviamente a dejar un margen mayor para la presentación de una candidatura alternativa a la del secretario general. Voro Soler (Godella) y el exalcalde de Elche Alejandro Soler, se pronunciaron en esos términos.

La réplica a esa posición llegó, paradójicamente, desde el propio sanchismo. El portavoz de los socialistas en Les Corts, Manuel Mata, tomó la palabra para justificar el congreso exprés y para cuestionar la oportunidad de que el cónclave tuviera lugar en septiembre, coincidiendo con el debate de política general. El veterano Vicent Garcés también intervino en el comité nacional para defender las tesis de la ejecutiva del PSPV.