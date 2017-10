Puig pide a Puigdemont que «haga lo posible» para evitar la intervención Efe El president de la Generalitat, que ha asistido al reinicio de las obras del túnel de la Serra Grossa, ha abogado por «volver a la normalidad» mediante «elecciones y diálogo» EFE Alicante Martes, 24 octubre 2017, 11:21

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha pedido a su homólogo catalán, Carles Puigdemont, que "haga lo posible" para evitar la intervención del Estado a través del artículo 155 de la Constitución.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al reinicio de las obras del túnel de la Serra Grossa, Puig ha abogado por "volver a la normalidad" mediante "elecciones y diálogo".

Para Puig, "en las próximas horas o días aún hay tiempo de que se haga lo posible por parte del president de la Generalitat para que no se produzca esta intervención, que no es que a mí me agrade".

El jefe del Consell valenciano ha opinado que ahora lo razonable es el "restablecimiento del marco legal, elecciones y diálogo, porque que nadie piense que sin diálogo se va a solucionar esta cuestión".

"Es fundamental que se establezca un marco de recuperación del diálogo y de la confianza, y (también) de superación de las fracturas enormes que se están produciendo y que están haciendo sufrir mucho a muchas personas", ante lo cual "es momento de ser más generosos todos".

Preguntado por si ha ejercido algún tipo de mediación en este conflicto, ha explicado que esa posible mediación no le "corresponde" a él sino que "hay que restablecer todas las vías de diálogo, todas".