Puig ve «incomprensible» que Montoro se reúna con Bonig por la financiación EFE VALENCIA. Martes, 14 noviembre 2017, 00:10

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ve «incomprensible» que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se reúna con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para hablar sobre financiación, mientras que a él tardan «mucho» en recibirle.

Puig se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con los secretarios de área de la Comisión Ejecutiva Nacional, al ser preguntado por el encuentro entre Bonig y Montoro que tendrá lugar hoy en Madrid. El jefe del Palau afirmó que «cada uno representa lo que representa» y recordó que Bonig «representa solo y únicamente a los militantes y votantes de su partido».

«Me parece bien que mantenga todo el mundo las reuniones que ha de mantener», dijo, para agregar que le exige al Gobierno central «lealtad institucional, la misma que tenemos aquí». «Es una cosa de normalidad democrática», manifestó. Al respecto, criticó que el PPCV «demasiadas veces se ha apropiado de las instituciones» y eso «tiene costes en la convivencia, en la concordia institucional», advirtió.

Así, reiteró que le parecen bien estas reuniones pero alertó de que «hay cosas que son bastante incomprensibles». Se quejó de que «se tarde en conceder» al presidente de la Generalitat «una entrevista durante mucho tiempo para una cuestión fundamental como es la lucha contra la sequía» y sea la líder de los populares quien «se introduzca en la agenda, que es partidaria».

«A mí me da igual», prosiguió Puig, para agregar que lo que quiere es una financiación justa y agua para la Vega Baja y para el conjunto de la Comunitat.

Bonig, por su parte, señaló como respuesta a Puig que «el cambio de modelo de financiación hay que pelearlo donde toca» y resaltó que «el PP es el único partido que está mostrando coherencia con la reivindicación del cambio del modelo de financiación». Aseguró no entender «qué problema hay en que la líder de la oposición, del partido más votado en esta Comunitat, solicite por los cauces legales una reunión con el ministro. No sé por qué no me puedo reunir y el resto sí».