Puig: «No ha habido ni financiación ilegal ni trama ni nadie que se haya aprovechado de fondos públicos» El presidente defiende las cuentas de su partido y aprovecha para criticar la sentencia de La Manada: «Lo que ha ocurrido era una violación» A. RALLO Valencia Sábado, 28 abril 2018, 12:12

El Comité Nacional del PSPV-PSOE ha arrancado esta misma mañana. Se trata del máximo órgano de representación de los socialistas entre congresos. Diana Morant, alcaldesa de Gandia y que preside el cónclave, ha defendido la necesidad de un Gobierno socialista y presumió de las nuevas condiciones en las que el partido afronta las próximas elecciones, en una Generalitat libre ya de corrupción. Ha citado algunos de los logros del Consell y la lucha por la financiación autonómica del presidente Puig. Tras estas palabras se ha proyectado un vídeo 'homenaje' a los tres años del Consell en el que se ha ensalzado el fin del modelo Alzira y la reapertura de À Punt, entre otras cuestiones.

A continuación, ha tomado la palabra Ximo Puig. El presidente ha mostrado su rechazo y de todo el PSPV por la sentencia del caso de La Manada. «Lo que ha ocurrido era una violación. Nuestro apoyo a la víctima y a todas las mujeres». Puig se ha mostrado esperanzado en que la Justicia hará Justicia. «Todavía queda un imaginario colectivo machista», ha lamentado. De igual modo, ha recordado que uno de los objetivos del PSPV es el de una igualdad real.

El responsable socialista ve un futuro con optimismo «tras muchos años en el desierto». Ha elogiado el partido como un vehículo para el cambio, un PSPV que quiere ser el primer partido no sólo liderar los de izquierdas. Ha considerado que esto es posible porque la situación es mejor que la de hace tres años. «Hemos salido de la corrupción hacia nuevas esperanzas. Es el momento de la Comunitat», ha proclamado. Á Punt puede ser el vehículo que vertebre la Comunitat. «La cultura es la mejor inversión que puede hacer un país».

El asunto de la pérdida de la alcaldía de Alicante también tuvo espacio en la intervención. «Aceptamos las reglas de juego, aunque nos parece que no hay la legitimidad democrática. El PP muchas veces ha hecho trampas, pero nosotros queremos ser coherentes».

De nuevo, Ximo Puig se defendió de las acusaciones de financiación ilegal, impulsadas por una denuncia del propio Partido Popular. «Nosotros no contestamos cuando se pone en duda nuestra financiación. Nosotros respetamos la Justicia y incluso noticias que no son ciertas, pero también con claridad y haciendo el trabajo de supervisión. No hay ni trama ni financiación ilegal ni nadie que se haya aprovechado de dinero público», ha asegurado.

El máximo dirigente del partido ha presumido de todos los logros durante estos tres años de Gobierno, como el copago o el regreso de la gestión del área de La Ribera al sector público y la rebaja de diez puntos porcentuales en la tasa de paro, del 23 al 13. Este buen momento, según Puig, se aprecia en la inversión extranjera en la Comunitat, con un incremento del 500%. «Nosotros no estamos en contra de las empresas», ha aclarado. Es el crecimiento lo que permite la redistribución de la riqueza, ha reflexionado. En este punto, ha vuelto a lamentar la infrafinanciación de la comunitat. «No bajaremos los brazos nunca con la financiación», ha insistido pese a la falta de diálogo del Gobierno central y el incumplimiento de sus compromisos. «Han dejado de invertir 3.000 millones de euros».